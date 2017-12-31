Пугачева заткнула за пояс выскочку Бузову

Королева российской эстрады Алла Пугачева выпустила новую песню. Пользователи Сети сравнили популярную исполнительницу с ведущей "Дома-2" Ольгой Бузовой.

Пугачева поделилась радостной новостью со своими подписчиками в социальной сети Instagram. Премьера песни "Я летала" пройдет в новогоднюю ночь на Первом канале.

Комментаторы были в восторге от этого сообщения. "Спасибо Аллуся, это очередной подарок для израненных душ и миллионов твоих поклонников (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим.ред.)", – пишет один из поклонников ее творчества. "Песня супер. И Вы шикарная . Нет Вам замены,Вы единственная", – отмечает другой.

Вспомнили пользователи Сети и про начинающую певицу Ольгу Бузову. Она уверены, что Пугачева заткнула за пояс молодую конкурентку. "Вот—это кумир,и вокал ,классика,что вы все по Бузовой так плачите?нет сравнения !" – восхищается комментатор. "Для смеха и потехи выпустили на сцену единственную русскую Бузову,как обезьянку в цире", – уверен второй.

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) Дек 29, 2017 at 1:57 PST

Напомним, что автором новой песни Пугачевой стал Олег Влади. "Продюсер Алишер пару лет назад услышал один мой музыкальный набросок и сразу сказал: "Это же просто песня для нашей Аллы! Только текст нужен светлый и жизнеутверждающий!" – рассказал он.

Как писали Dni.Ru, поначалу Примадонна отказывалась от участия в новогодних передачах. Тем не менее, зрители буквально требовали, чтобы Пугачева присоединилась к съемкам: она заняла десятое место в голосовании телезрителей об артистах, которых хочется видеть в эфире.