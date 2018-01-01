Панин в новогоднюю ночь попал в неприятную историю

Актер Алексей Панин рассказал, как встретил Новый год. Незадолго до боя курантов с артистом приключилась неприятная история.



"Ничего похожего на "Голубой огонек" на Первом канале у меня не было. Все очень прозаично, но счастливо", – начал свой рассказ Панин.

Сначала Алексей с дочкой Аней поехали гулять в центр. Там они встретились с друзьями, после чего зашли в ЦУМ. Потом поехали встречать праздник с бабушками.

Тут то и случилась досадная неприятность. "За 30 минут до Нового года у нас прорвало трубы, поэтому пришлось вызывать аварийную бригаду. Я оказался их любимым героем фильмов, поэтому мы встречали праздник с тряпками в руках и с соком", – поделился с телеканалом "Звезда" Панин.

Хоть новогодняя ночь и была испорчена, артист не унывает и продолжает отмечать праздник. "Сейчас снова с дочкой едем в ресторан, есть суп", – отметил Алексей.

Публикация от Alexey Panin (@alekseypanin77) Дек 30, 2017 at 5:57 PST



