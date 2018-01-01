Собчак распекли за танец с бутылкой на пороге церкви

Телеведущая и кандидат в президенты России Ксения Собчак покуражилась в новогоднюю ночь. В порыве веселья светская львица устроила танцы под дверью церкви.



Все происходящее Ксения сняла на видео, а позже выложила ролик на своей странице в Instagram. "About last night или Пусси Райот уже не те", – подписала пост Собчак (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).

Как видно на записи, компанию кандидату в президенты составили ее супруг Максим Виторган и неизвестный мужчина, который вытанцовывал размахивая бутылкой шампанского.

Поведение Ксении взбесило общественность. "Скоро как Панин будет в порно с животными учавствовать, ну а че...удивить уже не чем", "Можно смысл вашей акции донести другим способом, причем здесь храм?" "Ничего святого как не было,так с годами и не появилось,омерзительное поведение", "Стыд", – написали в комментариях под видео обескураженные россияне.

В свою очередь в РПЦ танец Собчак на пороге храма назвали "выходкой". "Мы выходки людей, которые танцуют ночью с бутылками, как представляется спиртных напитков, в руках не комментируем", – заявил зампред Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе радиостанции "Говорит Москва".

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Янв 1, 2018 at 6:41 PST

Напомним, в конце декабря Центризбирком зарегистрировал телеведущую Ксению Собчак в качестве кандидата на пост президента России. После этого журналистка приступила к сбору подписей в свою поддержку.