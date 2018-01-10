После женитьбы Тарасова Бузова рассказала о "содержанке Настасье" и "Идиоте"

Новость о свадьбе Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко стала сенсацией. Общественность с нетерпением ждала реакции бывшей жены футболиста Ольги Бузовой. Звезда "Дома-2" не преминула ответить.

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко расписались в Кутузовском ЗАГСе столицы 9 января. О радостном событии молодожены тут же оповестили общественность, выложив фото с торжества в своих аккаунтах в социальной сети Instagram.

Новость произвела эффект разорвавшейся бомбы. Общественность в едином порыве бросилась на страничку бывшей жены Дмитрия Тарасова Ольги Бузовой, чтобы узнать ее реакцию. По-видимому, фанаты ожидали увидеть литры слез и многословные откровения о сердечной боли и психологической травме, но не тут-то было.

В своем аккаунте Бузова выложила фотографию, на которой позирует в постели, держа в руке томик Федора Достоевского "Идиот". "Прекрасный вечер в компании Достоевского 📚📖 Решила перечитать одно из самых любимых произведений Федора Михайловича #Идиот о несчастном купце Парфене и содержанке Настасье 🤓👍🏽 А что вы любите из Достоевского?" – обратилась к подписчикам Бузова.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Янв 9, 2018 at 1:30 PST

Пользователи Сети пришли в восторг от комментария Ольги. Фанаты сделали вывод, что своей публикацией поющая ведущая тонко глумится над бывшим мужем и его новоиспеченной супругой. "Намек понят😋😂😂😂🤣🤣", "😂😂😂 хороший подкол !", "Ответочка на свадьбу на получи Тарас", "Умничка) тонко и с юмором))", "Ха, Тарасов !!", "Тонкий юмор )) браво", "Кажется Тарасову просвещается", "Ахах) какой тонкий намек😂😂", "Содержанка настасья😂😂😂 вот ты тролль (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) ", – высказались поклонники.

Напомним, Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко познакомились в 2016 году. Вскоре футболист ушел от своей жены Ольги Бузовой и подал на развод. После этого Дмитрий и Анастасия стали жить вместе. В декабре 2017 года Тарасов увез Костенко на Мальдивы, где сделал ей предложение. Та согласилась, и менее чем через месяц влюбленные расписались. Говорят, причиной такой поспешной свадьбы стала беременность Костенко.