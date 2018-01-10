Новый пенсионер о Цымбалюк-Романовской: Ничего ей уже не поможет!

После того как в Сети появилась фотография, на которой запечатлены экс-супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская с продюсером, режиссером Марком Рудинштейном, его стали называть новым пенсионером пианистки. Однако сам продюсер заявил, что этот кадр – "хулиганский способ попиариться".

Марк Рудинштейн сразу дал понять журналистам, что относится к Виталине Цымбалюк-Романовской крайне отрицательно. "Это мерзавка, мошенница. Заковать ее надо в наручники и все! Провести следственные действия. Мало того что деньги – из театра пропал даже компьютер. Так что нечего обелять, ничего ей уже не поможет!" – заявил режиссер.

Совместный снимок, на котором Рудинштейн стоит плечом к плечу с Цымбалюк-Романовской, он назвал ерундой. "Я выхожу из телестудии со съемок передачи, на которой ее "уничтожал", иду по коридору, а мимо – Виталина. Я ей что-то издевательски, со смехом говорю – и в этот момент ее адвокат внезапно наводит на нас глазок камеры и делает этот кадр, который потом появляется в интернете. Так что это не больше, чем хулиганский способ попиариться, показать, что нашла себе нового пенсионера. Не верьте!" – цитирует Марка Рудинштейна Daily Storm.

По словам продюсера, именно из-за Виталины он на протяжении многих лет не мог общаться с Арменом, которого считал своим другом. "Придя в театр, она организовала свою компанию и взяла все под свой контроль. Даже телефонные разговоры с Арменом. Она могла соединить с ним, а могла не соединить. Как захочет. И не только меня – всех, включая ведущих актеров. Я один раз позвонил, второй, а потом все понял", – рассказал режиссер.

Рудинштейн заявил, что молодая жена крайне негативно влияла на Джигарханяна. "Его хотели доконать, превратить в овощ, чем-то кололи, не давали инсулина, без которого он чуть не отдал концы – да, вот так теперь поступают молодые девушки! Сейчас более или менее. Ходит, конечно, с палочкой, но главное, что этой дикой истории наступил конец", – заключил Рудинштейн.

Ранее стало известно, что именно Марк Рудинштейн может возглавить Театр Джигарханяна. Быть ли этому назначению, 12 января решит Департамент культуры Москвы. Продюсер готов приступить к своим обязанностям хоть сейчас. Рудинштейн отметил, что Джигарханян "очень хорошо" воспринял его кандидатуру.

"Мы посидели, поговорили и решили, что это будет самый лучший вариант. С Арменом я дружу давно, он мне доверяет. Жаль только, что много лет не общались из-за той мадам, но когда я понял, что с ним происходит, решил вмешаться и пошел в атаку", – сообщил продюсер.