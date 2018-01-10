"Любовник" Баскова отомстил болтуну Солнцеву

Новый виток грязного гей-скандала. Шоумен решил извиниться за свои слова.

"Зашквар" – этим словом из тюремного жаргона, которое перекочевало в молодежный сленг и обозначает позор, шоумен Рустам Солнцев характеризует гей-скандал, в который оказался замешан. Напомним, что в интервью "Экспресс-газете" он брякнул: "Алекс Малиновский – любовник Коли Баскова, который типа его продюсер. Кроме огромного члена, этому Алексу нечем больше похвастаться. Третий год его тянут. Уже нового любовника ему нашли – бывшего партнера Анны Плетневой по "Винтажу" Лешку Романова. Устраивают выступления этих зашкварных на концертах на канале "Россия". А толку никакого".

После этого заявления журналисты оборвали бывшему участнику "Дома-2" телефон – все хотели выяснить размер члена Малиновского и уточнить, откуда Солнцев о нем знает. Рустаму пришлось оправдываться: "Я никогда не давал подобного интервью. Мы с автором этого материала Михаилом Филимоновым просто по-дружески обсуждали старые сплетни, смеялись. А он это потом опубликовал как интервью. Я просто убит этим "любовником". Я – не Панин, не Джигурда, никого не разоблачаю, принудительные каминг-ауты (раскрытие гомосексуальной ориентации кого-то посторонним человеком. – Прим. ред.) не совершаю. Мне дела нет до того, кто с кем спит. И уж тем более я не знаю, есть или нет у Баскова любовник. Это не мое дело!"

Малиновский, размеру и связям которого теперь завидует, кажется, вся страна, отомстил болтуну Солнцеву за его длинный язык. "Он отфрендил меня на Facebook, – рассказал Рустам в интервью Dni.Ru. – Причем не заблокировал, а именно отфрендил, чтобы я видел его у себя в ленте и любовался тем, какой он прекрасный. Поссорили меня с ним! А я ведь близко дружен с его братом-близнецом Петей. Теперь и он, наверное, не захочет меня видеть". Рустам очень переживает и с помощью Dni.Ru просит прощения у всех, кого невольно обидел своими откровениями.