Лопырева оправдалась за грязное фото голого Чумакова

Виктория Лопырева выступила с заявлением после того, как в ее аккаунте появились фотографии порнографического характера, на одной из которых запечатлен голый Алексей Чумаков. Модель объяснила, почему эти интимные снимки стали достоянием общественности.

Можно представить, как удивились многочисленные подписчики официальной странички Виктории Лопыревой в социальной сети Instagram, когда увидели порнографические фотографии Валерии и Дмитрия Якубовских, владелицы модельного агентства Юлии Шавриной, артистов Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова, футболиста Павла Мамаева и его супруги Аланы.

Вскоре выяснилось, что аккаунт Виктории Лопыревой взломали хакеры. На кадрах, "слитых" интернет-преступниками, вперемешку шли старые и новые интимные фотографии, а также видеозаписи знаменитостей. Злоумышленники опубликовали ролик, на котором девушка удовлетворяет себя. По словам взломщиков, на этих кадрах – певица Юлия Ковальчук.

Владелица странички Виктория Лопырева, восстановив доступ, обратилась к ошеломленной общественности. "Друзья, как Вы уже поняли, мою страницу взломали. Прошу прощения за неуместный контент. С уважением, Виктория (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – коротко написала Лопырева.

Интересно, что реакция подписчиков оказалась неоднозначной. Одни фанаты попытались успокоить расстроенную Викторию, другие выразили печаль из-за того, что пикантные фотографии быстро пропали.

"Было гораздо интереснее, ващета", "Я услышал что тут порнографию раздают и сразу подписался", "Блин... все пропустила... а где глянуть теперь фоточки можно?", "Кто то умер, нет. Кого-то убили, нет. Вчера было реально смешно. И комментарии были бомба", "а что случилось? Можно скрины?", "а я не успела посмотреть((( кто успел сделать скрины– пришлите мне, так хочется посмотреть что же там было🙈", – умирали от любопытства подписчики.