Кравец сцепилась с Борисовой после интима

Светская львица в шоке от происков телеведущей

Рублевская дама Алена Кравец спокойно отдыхала в окружении миллиардеров в горном ресторане Куршевеля – потягивала шампанское "Вдова Клико" по 400 евро за бутылку и черпала ложкой из серебряного ведерка черную икру. Казалось, мир вокруг прекрасен и удивителен. Но вдруг в глазах потемнело. Это Алена прочла сообщение, которое ей прислала Дана Борисова.

"Очень некрасиво и грязно вы веде те себя, – заявила в послании телеведущая. – Почему-то не удивлена. Я просто тактично хотела вас предупредить не предлагать интимные услуги случайным мужчинам в интернете, они первым делом считают своим долгом сообщить о вашей доступности всем друзьям и знакомым. Высказывать им свое желание встретиться, отсосать и потрахаться – это выше моего понимания (здесь и далее орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранены. – Прим. ред.)"

Алена чуть не задохнулась от возмущения. "Та, которую я, наивная защитница сирых и убогих, искренне обороняла на прямых эфирах федеральных каналов от всяких нападок, написала мне в Рождество вот такую низкую гадость. Мадемуазель Ку-ку, неужели в тебе не осталось ничего благородного и святого?!" – обратилась Кравец к Борисовой.

Публикация от Алена Кравец����‍♀️ (@kravetsalena) Янв 9, 2018 at 10:12 PST

"У вас очень грязный, вы позволяете себе оскорбления верующей женщины, которая, кстати, сейчас находится в Рыльском монастыре на могиле старца Ипполита и просит за вас в том числе", – дала сдачу Дана. Словом, красавицы сцепились не на шутку после разговоров об интиме.

"Ты когда перестанешь шипеть, как змея и лить грязь на меня, писать в мой адрес оскорбительные вещи! О каких "Святых местах" ты вещаешь? Безбожница! Ничего святого в тебе не осталось! Одна ненависть, злость и зависть! Тебя из лечебницы, просто выпускать нельзя!" – возмутилась Кравец.

Публикация от Алена Кравец����‍♀️ (@kravetsalena) Янв 8, 2018 at 10:50 PST

В разговоре с корреспондентом Dni.Ru она призналась, что готовит иск о защите чести и достоинства – хочет проучить Борисову за клевету и оскорбления. Алена подчеркнула, что никогда никому не оказывала интимных услуг за деньги, в чем ее обвиняют: "Я очень богатая женщина, у меня есть любимый мужчина".