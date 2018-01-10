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Вышедший на волю насильник Шурыгиной хочет всего и сразу

Сергей Семенов и Диана Шурыгина. Фото: Dni.Ru
Прославившийся благодаря изнасилованию Дианы Шурыгиной Сергей Семенов дал первое интервью после освобождения. Молодой человек признался, что хочет всего и сразу.
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Сегодня, 10 января, в семь утра Сергей Семенов вышел из тюрьмы. И вскоре оказался в лапах ушлых журналистов, которые расспросили молодого мужчину о том, что он испытывает после освобождения. "Поначалу было непонятно, что происходит. Мысли идут по нарастанию. Потихонечку начинаешь осознавать. Сейчас каждую минуту я ощущаю, что на свободе, у меня настроение с каждой минутой становится лучше", – признался Семенов.

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Диана Алексеевна Шурыгина

Диана Алексеевна Шурыгина Блогер

Сергей поблагодарил общественность, которая поддерживала его. "Спасибо всем вам! Благодаря вам всем сижу не восемь лет, а через год оказался дома на воле. Даже не могу словами объяснить. Это радость, счастье. Каждый день для меня теперь будет как праздник", – заявил Сергей.

Мужчина поделился планами на будущее и своими желаниями. "Сейчас я просто хочу всех увидеть и хочется всего и сразу. Надо как-то успокоиться, но у меня это никак не получается. Сейчас самое главное – увидеться с близкими. Сейчас у меня цель восстановиться на учебе, можно поступить в новый вуз, найти работу. Все остальное будет зависть от обстоятельств. Я буквально две недели назад не знал, что я дома окажусь, а тут.. все меняется очень быстро. Пока не думал где буду работать", – цитирует Сергея Семенова Telegra.ph со ссылкой на Mash.

Зашла речь и о семье Дианы Шурыгиной. По признанию Семенова, ему эти люди неприятны. "Прошло достаточно много времени и как-то все притупилось наверное.. Я сделал выводы о них. Просто начинаешь понимать, что держать злобу на таких людей бессмысленно. Ничего они не поймут, ничего они не осознают", – заключил Семенов.

Высказался Сергей и о самой Диане. Он сказал, что предпочел бы никогда ее не знать. "Если бы действительно это все можно было вернуть, я бы не допустил, чтобы такое произошло. Возможно еще тогда бы переосмыслил свою жизнь. Я бы следил получше за своим окружением, чтобы не было подобных вещей", – рассудил Сергей.

 Мужчина заявил, что Шурыгина его оболгала. "Если она действительно солгала, а она действительно солгала, то конечно за дачу ложных показаний она должна тоже отвечать. Но, зная статистику, вряд ли это случится", – отметил Сергей. По словам Семенова, он извлек урок из всего произошедшего – нужно быть "поумнее и посерьезнее". Отметим, что сама Диана Шурыгина пока никак не прокомментировала освобождение своего насильника.

Автор: Наталья Аряева10 января 2018, 12:52
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет Диана Шурыгина

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