Цымбалюк-Романовская на грани жизни и смерти

Представители молодой красавицы-пианистки выступили с заявлением. Они готовят ряд исков.

В бывшую жену Армена Джигарханяна камни летят со всех сторон. А адвокат Цымбалюк-Романовской заявил: жизнь его клиентки под угрозой, ей грозят смертью. Счастливая обладательница многомиллионного состояния якобы регулярно получает сообщения с угрозами от неизвестных людей с требованием отказаться от квартир, которыми на данный момент владеет.

Это обстоятельство вынудило адвоката обратиться с заявлением в полицию. Кроме того, подготовлен ряд исков о клевете, которая, по мнению представителей Виталины, постоянно звучит не только из окружения Джигарханяна, но и от бывшей товарки ушлой украинской пианистки Элины Мазур.

Она, напомним, заявила: "Я прекрасно понимаю, что было целью Виталины. Оставить старого больного человека немощным. Когда я это осознала, а произошло это не сразу, мне захотелось сбежать. Это неправильно. Да, Виталина наняла меня, чтобы забрать у Джигарханяна все. Она действительно хотела оставить его ни с чем. Я была режиссером всех скандалов, полностью поставила развод так, чтобы Виталина стала еще богаче. Она меня для этого наняла, я это и сделала. Я заработала ей денег. Вся ситуация была затеяна для того, чтобы оставить Виталине всю недвижимость. И я отдаю должное ее уму и своей жестокости в этой ситуации".

Сам Армен Джигарханян называет бывшую жену, которая кормила его с ложечки, водила под руку и варила компоты, не иначе как воровкой, а ее поведение – трагическим и сволочным. "Виталина забрала у меня две квартиры", – уверяет артист.

При этом представители Цымбалюк-Романовской гнут свою линию, утверждая, что жилье она купила лично на деньги богатого отца. Говорили они о том, что на самом деле пианистка содержала Джигарханяна – мол, у того не было ни накоплений, ни заработков.