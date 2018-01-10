Дмитрий Дибров о друге: Юрий Розум был утоплен в бассейне

Дмитрий Дибров и его молодая супруга Полина дали совместное интервью. Они рассказали, как проводят праздники, и объяснили, почему их друг Юрий Розум был утоплен в бассейне.

По словам Дмитрия Диброва, его жена Полина обладает талантом устраивать веселые праздники. "Вот, к примеру, была у нас гавайская вечеринка – все наши друзья заранее смотрели видео, чтобы правильно танцевать, взяли с собой купальники. Мы накрыли столы с устрицами и другими угощениями, которые едят в Полинезии, включили музыку моих любимых Гавайских островов – я страшно люблю их фантастический язык, он мне напоминает язык эльфов. Вместе с гостями мы прыгали в бассейн", – рассказал телеведущий.

Шоумен признался, что "нет большего удовольствия", чем "утопить в бассейне в новогоднюю ночь русского профессора". "Эту скорбную роль выполнил ближайший друг семьи и кум (крестный отец нашего Илюши) народный артист, профессор Академии музыки имени Гнесиных Юрий Александрович Розум. Он немножко припозднился, потому что играл на рояле в домах у всех наших друзей, в связи с чем и был утоплен в бассейне", – цитирует Дмитрия Диброва "Телепрограмма".

Разумеется, после таких вечеринок у участников остается множество воспоминаний и впечатлений. "Обязательно на новогодние праздники у нас бывает донской казачий вечер. Казаки поют, мы делаем шулюм", – сообщил шоумен.

Публикация от POLINA DIBROVA (@polinadibrova) Янв 1, 2018 at 9:27 PST

Не отошли от традиций Дибровы и в этот раз. Полина рассказала: "В ночь на 1 января устроили шоу "Точь-в-точь" – мы с гостями подготовили выступления-пародии на любимые песни. На следующий день организовали вечеринку по мотивам знаменитого сериала "Игры престолов", затем был аргентинский вечер".