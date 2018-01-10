Дочь рассказала о смерти Макаревича

Музыкант оказался ее приемным отцом. Но именно он и воспитал Настю.

Солистка группы "Лицей" Настя Макаревич своего биологического отца – журналиста Александра Капралова (сына киноведа и критика Георгия Капралова. – Здесь и далее прим. ред.) почти не помнит. "Мне было почти пять лет, когда мама (экономист Валерия Капралова) с ним развелась. Алексей Макаревич (двоюродный брат "машиниста" Андрея Макаревича) был моим отчимом, но я считаю его своим настоящим отцом. Папа – не тот, кто родил, а тот, кто воспитывал", – сказала она. До 1993 года Анастасия Макаревич носила фамилию и отчество отца, но в 16 лет, когда получала паспорт, решила взять фамилию и отчество отчима.

Алексей Макаревич – экс-гитарист группы "Воскресение", продюсер коллектива "Лицей" с момента его основания в 1991 году. Именно эта группа и сделала его дочь Настю известной. Но смерть отца на 60-м году жизни в августе 2014 года подкосила молодую певицу. Ей пришлось сложно, ведь Макаревич был автором многих хитов группы, включая первый шлягер "Осень".

"После смерти папы я рулю коллективом сама. Пишем песни, даем концерты. А в прошлом году на 25-летие группы сняли новый клип на песню "Осень", – рассказала Настя.

По ее словам, из первоначального состава группы осталась только она. "Лена Перова и Изольда Ишханишвили ушли. По разным причинам. С Перовой я не общаюсь, а с Изольдой сохранила дружеские отношения", – цитирует Настю Макаревич журнал "Тайны звезд".