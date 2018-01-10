Бородина борется с раком

Актриса и телеведущая Ксения Бородина начала борьбу с раком. Она помогает победить страшное заболевание, с которым столкнулась знакомая ей семья.

Страшной новостью Бородина поделилась на своей странице в социальной сети Instagram. "Эта молодая девушка, Вика, много лет своей работой радовала многих из нас. А сейчас Виктория заболела..., страшный диагноз :рак(((!!! (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.), – пишет она.

Бородина и ее близкие решили бороться. "О диагнозе узнали в декабре 2017, когда Викуля с отеком мозга попала в больницу, и он шокировал всех!" – отметила актриса. По ее словам, врачи уже провели операцию, но возникли осложнения: потеряно зрение из-за поражения метастазами глазного дна.

Телеведущая организовал сбор средств на проведение дополнительного обследования и химиотерапии. "Если есть возможность спасти человека, нужно спасать", – заключила она.

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) Янв 9, 2018 at 11:36 PST

Отметим, что многие звезды российского шоу-бизнеса пользуются своими аккаунтами в социальных сетях, чтобы помочь тем, кто страдает от страшных заболеваний. Среди тех, кто отчаянно старается помочь окружающим, и певец Леонид Агутин.

Как писали Dni.Ru, он включился в борьбу за жизнь маленького мальчика по имени Давид. У малыша обнаружили злокачественную опухоль мозга.