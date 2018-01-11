Дочь Кончаловского похудела на 30 килограммов

Наследница режиссера Егора Кончаловского Мария дала откровенное интервью. Девушка рассказала, как ей удалось сильно сбросить вес.

До недавнего времени дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной Мария отличалась пышной фигурой и сочными щечками. Но на последних фото, которые в большом количестве публикует на своей страничке в социальной сети Instagram ее мать, Маша выглядит сильно похудевшей. Оказывается, за несколько месяцев девушка сбросила порядка 30 килограммов.

"Сначала это было правильное питание и спорт, потом разные диеты. На самом деле я просто захотела и похудела. Нет в этом ничего такого. Вот насколько уж я ленивая и слабохарактерная, но сбросила порядка 30 килограммов. По-хорошему, это любому человеку под силу, просто надо было сильно захотеть. И нельзя сказать, что это было архисложно", – цитирует Марию Hello!

Разумеется, за питанием девушки следит и Любовь Толкалина, причем иногда доходит до крайности. "Я пытаюсь кормить ребенка буквально из ложечки. Заставляю ее съесть хотя бы кусочек запеканки. Торгуюсь. За деньги", – призналась популярная актриса.

Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba) Дек 29, 2017 at 6:31 PST

16-летняя Мария уделяет внимание не только своей внешности, но и учебе. Девушка учится в десятом классе Красносельского лицея. Маша планирует поступить на искусствоведческий факультет МГУ или в Академию художеств имени Репина в Санкт-Петербурге. Любовь Толкалина поддерживает желание наследницы.

"У нее художественный дар – это великие родственники Суриков и Кончаловский через нее нам машут из глубины веков. Я привлекаю Машу к своей работе – помимо лекций, спектаклей, мастер-классов у нас в театре "Собор" есть клуб для подростков "18. Минус. Осмысление". Затевая его, я думала исключительно о Маше. Мне хотелось, чтобы дети собирались вместе и учились разговаривать на темы, которые им интересны", – рассказала Любовь Толкалина.