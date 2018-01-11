Рики Мартин вышел замуж за сирийца

Стало известно о свадьбе известного латиноамериканского исполнителя Рики Мартина и его давнего возлюбленного, шведского художника сирийского происхождения Джвана Йозефа. Влюбленные подписали все необходимые документы, в том числе брачный контракт.

Рики Мартин и Джван Йозеф не стали делать сенсации из своего бракосочетания, но и не пытались скрыть эту радостную новость. Когда журналисты поинтересовались, действительно ли Рики и Джван поженились, популярный латиноамериканский исполнитель не стал отпираться.

"Мы обменялись клятвами, подписали все документы, которые должны были подписать, брачный контракт и все остальное", – рассказал Рики Мартин. При этом певец сообщил, что они намерены устроить праздник, который непременно растянется на несколько дней, однако когда и где именно случится торжество, пока они с новоиспеченным супругом (или супругой) и сами не знают, передает "Газета.ru" со ссылкой на Е!Online.

Напомним, в ноябре 2016 года на популярном в Америке ток-шоу Эллен Де Дженерес Рики Мартин рассказал о глобальных переменах в своей личной жизни. Певец поведал трогательный рассказ о том, как сделал предложение своему любовнику.

Рики Мартин признался, что он очень волновался, когда говорил возлюбленному о своих чувствах. "Я опустился на одно колено, преподнес ему мешочек с кольцом и вместо "Ты выйдешь за меня?" произнес: "У меня кое-что для тебя есть!" Не лучшие слова! Но потом я сказал, что хочу провести с ним остаток жизни. Он уточнил: "Так в чем был вопрос? Выйду ли я за тебя?" Вот и все. Это было прекрасно! Минут через 30 я схватился за голову: "Подожди, так ты сказал мне да?" И он сказал: "Да!" – с победным видом сообщил Рики Мартин. Зрители в студии взорвались аплодисментами.

Отметим, что в 2008 году Рики Мартин стал отцом. Суррогатная мать родила ему сыновей Маттео и Валентино. Они близнецы. В 2010 году Рики Мартин сделал заявление о своей гомосексуальности, после чего начал открыто встречаться с представителями своего пола.

