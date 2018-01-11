Шурыгина вступит в контакт со своим насильником перед Малаховым

Насильнику и жертве предложили, как говорят, миллионный гонорар. И они согласились быть вместе.

Андрей Малахов готовится снова сорвать большой куш. В прошлом году он провел пять фееричных эфиров на Первом канале, посвященных двойному изнасилованию несовершеннолетней Дианы Шурыгиной. А первая из программ под названием "В разгар вечеринки" попала в итоге в десятку самых популярных в стране за год, уступив по рейтингам трансляции военного парада 9 Мая, посвященного 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Передачу про Шурыгину посмотрели 7, 1% россиян.

В новом телесезоне Малахов работает на канале "Россия". К конкурентам он увел и всех героев, которых обсуждал на Первом. Dni.Ru выяснили, что уже в конце месяца Диана Шурыгина станет героиней программы "Андрей Малахов. Прямой эфир". В студии, как говорят, ей предстоит вступить в контакт со своим насильником Сергеем Семеновым. Он полтора года провел за решеткой, но теперь вышел на свободу.

В кулуарах программы шепнули, что Диане и Сергею за совместную съемку будет предложен солидный гонорар. По слухам, за первые эфиры семья Шурыгиных получила от создателей передачи около миллиона рублей. Точную сумму никто не скажет, поскольку это является коммерческой тайной. Теперь же тариф резко вырос.

Гонорар, очевидно, потребует и Сергей Семенов, которого продюсирует родная сестра. И ее цель – максимальное извлечение выгоды из скандала. Как говорят очевидцы, после освобождения из тюрьмы Семенова она просила с телевизионщиков 50 тысяч рублей за его интервью.

Популярный блогер и шоумен Дмитрий Торин, который постоянно троллит и унижает Шурыгину, считает, что вся эта история – спланированная пиар-акция. По его словам, каждому участнику она приносит солидный заработок.