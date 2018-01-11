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Эксперт о состоянии Собчак: Ксюша в живых не останется

Ксения Собчак. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Политик, журналист и телеведущий Александр Невзоров проанализировал выдвижение Ксении Собчак на пост президента. По его мнению, на самом деле у телеблондинки нет амбиций стать главой страны.
прочитано 23590 раз

Накануне, 10 января, в своей радиопередаче "Невзоровские среды" политик, журналист и телеведущий Александр Невзоров довольно витиевато, но ясно высказался о решении Ксении Собчак выдвинуть свою кандидатуру на пост президента России. "Я думаю, что волшебный карнавал ее затянет, потому что тоже понятно, что нет президентских амбиций. Просто Ксюшу сейчас, поднатуживаясь с тех гламурных стапелей, на которых она была изготовлена, спихивают в море большой политики. Вообще, это спихивание – всегда любопытная процедура. Она пока идет с большим скрипом", – отметил Невзоров.

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Эксперт высказал уверенность, что впереди общественность ждет много интересного. "Но вот когда этот либеральный фрегат все-таки будет спущен на воду, не забывайте все-таки, что ожидает нас еще волшебная интересная процедура разбивания бутылки шампанского о ее носовую часть. Не дай бог разбивать будет Рынска. Эта припомнит все. Ксюша в живых не останется", – заключил специалист.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Для этих целей Невзоров предложил кандидатуру политтехнолога и публициста Станислава Белковского. "Он добрый. Даже если он ненароком убьет, по крайней мере, по дороге на кладбище оближет тело, чтобы не пропадало добро в виде шампанского", – едко высказался Александр Невзоров.

Напомним, в конце декабря 2017 года Центризбирком зарегистрировал журналистку, телеведущую Ксению Собчак в качестве кандидата на пост главы государства от партии "Гражданская инициатива". После этого она приступила к сбору подписей в свою поддержку.

Автор: Олег Райцин11 января 2018, 13:33
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