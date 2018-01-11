Высоцкая в купальнике показала свое "безобразие"

Юлия Высоцкая показала фотографию, на которой запечатлена в купальнике. Снимок актрисы произвел фурор.

Юлия Высоцкая регулярно делится со своими поклонниками фотографиями, причем многие из них носят частный характер. Так, популярная актриса публикует снимки, на которых изображена без косметики, укладки, а подчас и в довольно простой одежде. То, что Юлия показывает, что недалека от обычных людей, лишь располагает общественность.

Однако свежая фотография Высоцкой буквально произвела фурор среди пользователей Сети. На своей официальной страничке в Instagram популярная актриса опубликовала снимок, на котором запечатлена в купальнике. "Але! Смольный? Кто еще не работе?! #безобразие #ктонеработаеттотест #скороскоро #mykindofday #justbreathe #юлиявысоцкая #juliavysotskaya (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Высоцкая.

На фото актриса повернута спиной к объективу, при этом в одной руке она держит ноутбук, а в другой – телефонную трубку. Фанаты пришли в восторг. "ОТЛИЧНО... ", "👍Смольный , Смольный 😍Видим как Вы прохлаждаетесь👍🔥😍❤️", "Очень стимулирует встать с дивана)))! Хочу быть в такой же форме 👍", "Фигурка точеная!!!! Умница и красавица!!!! Мое восхищение и уважение!!!💐💐💐", "Прекрасная Юлия! Как струнка! Держит себя в форме, не расслабляется! Пример и мотивация для многих!☝️👏👏👏👍🏻", – рассыпались в комплиментах подписчики.

Публикация от Julia Vysotskaya Official (@juliavysotskayaofficial) Янв 11, 2018 at 3:14 PST

К слову, недавно родственница Юлии Высоцкой, дочь Егора Кончаловского Мария рассказала в интервью, как ей удалось сбросить порядка 30 килограммов. "Сначала это было правильное питание и спорт, потом разные диеты. На самом деле я просто захотела и похудела. Нет в этом ничего такого. Вот насколько уж я ленивая и слабохарактерная, но сбросила порядка 30 килограммов. По-хорошему, это любому человеку под силу, просто надо было сильно захотеть. И нельзя сказать, что это было архисложно", – поведала Мария.