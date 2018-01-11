Страстный Джигурда расцеловал Бузову под юбкой

Актер Никита Джигурда стал гостем очередного выпуска "Дома-2". Эпатажная знаменитость призналась в симпатии ведущей шоу Ольге Бузовой.

По задумке авторов передачи, Никита Борисович должен был помочь участникам телестройки Ольге Рапунцель и Дмитрию Дмитриенко наладить давшие трещину отношения. Однако эпатажный Джигурда нарушил все планы продюсеров. Актер решил продемонстрировать Дмитриенко, как следует извиняться перед любимыми женщинами. Для наглядности он провел мастер-класс на Ольге Бузовой.

Джигурда заявил, что мужчина должен целовать ноги своей избранницы, и сразу начал воплощать свои слова в жизнь, в буквальном смысле забравшись под юбку телеведущей. После столь наглядной демонстрации Джигурда уже не отходил от Бузовой. На протяжении всей программы он оказывал ей знаки внимания. "Ты сейчас играешь роль символа, и тебе нужен мужчина-символ. Если бы я не был занят Анисиной, я бы всю энергию – тебе…" – сказал он телеведущей. "Спасибо, я не претендую, куда мне..." – поторопилась отказаться от столь щедрого предложения Бузова.

Под занавес передачи Никита Борисович спел главный хит телеведущей: "Мало половин". На этом демонстрация вокальных способностей Джигурды не прекратилась: актер, одной рукой поднявший Бузову в воздух, закружился на месте, поражая публику навыками горлового пения, пластики и демонстрацией силы.

Ведущая была явно шокирована поведением страстного гостя, но урезонить его не могла. На помощь Ольге несколько раз пытался прийти ее соведущий, бывший участник телестройки Влад Кадони. Однако ему не удалось переключить внимание Джигурды на героев передачи. Актер просто забыл о существовании Рапунцель и Дмитриенко – настолько был поглощен Бузовой.