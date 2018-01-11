Молодая жена Краско поставила точку в грязном скандале с изменой

Продолжает набирать обороты скандал вокруг супружеской четы Краско. Обвиняемая в неверности жена артиста прошла проверку на полиграфе.

Наталья стала героем очередного выпуска передачи "На самом деле" на Первом канале. Вместе с ней в студию шоу пришел молодой человек Александр, называющий себя ее любовником. Певец утверждал, что между ним и женой знаменитого артиста бурный роман. Якобы с лета 2017 года молодые люди находятся в отношениях.

Сама Наталья отрицала все слова Александра. Она рассказала, что тот действительно подошел к ней на улице с букетом. "Это было потрясающе. Это было приятно, но я тогда не думала, что между нами могут быть отношения", – заявила 27-летняя девушка. При этом она утверждала, что не давала Александру свой номер телефона. Это подтвердил и детектор лжи.

По словам Натальи, между ней и молодым человеком действительно были отношения, но исключительно дружеские. "Сколько было встреч – не знаю, я не считала. Но у нас с ним не было секса", – заявила она. Ее слова снова подтвердились показаниями полиграфа. К тому же актриса отметила, что Александр не в ее вкусе. По словам Краско, она любит лишь супруга.

В конце передачи в студии прозвучал главный вопрос. Дмитрий Шепелев спросил у Натальи Краско: "Были ли у вас отношения с Александром Лавретро?" Когда девушка ответила "Нет", полиграф показал, что она не врет. Ведущий передачи Дмитрий Шепелев не смог скрыть своей радости. Шоумен громко закричал: "Ура!" К Наталье подбежал ее муж Иван Краско и расцеловал.

Во время передачи Иван Иванович сидел в другой комнате и внимательно следил за происходящим. Он признался, что не сомневался в верности своей супруги. "Женский характер – дело тонкое. Даже тоньше, чем Восток. Я еще постигаю Наташу, ее характер. Для меня ее измена была бы неожиданностью. Я не допускаю, что моя жена так может поступить. Она не настолько глупа. Она знает, если это окажется правдой – она для меня кончится", – сказал Краско.