70-летний народный артист показал молодую беременную жену

В свет вышел известный певец Ренат Ибрагимов в компании своей жены Светланы, которая моложе его почти на 40 лет. Журналисты немедленно обратили внимание на округлившийся живот супруги народного артиста РСФСР.

В одном из столичных ресторанов состоялся "Рождественский вечер", который прошел в рамках музыкального фестиваля Golden Jazz. Гостями мероприятия стали многие знаменитости, в том числе Лариса Долина, появившаяся перед публикой в платье с внушительным разрезом.

Не остался без внимания прессы и народный артист РСФСР Ренат Ибрагимов. Исполнителя сопровождала третья супруга Светлана Миннеханова. Женщина, которая младше избранника почти на 40 лет, появилась на публике в светлом платье свободного кроя, однако даже оно не смогло скрыть интересного положения жены артиста. Кроме того, Светлана держала на руках их дочь Марьям, которой в феврале исполнится год. Супруги буквально сияли от счастья.

Коллеги называют Рената Ибрагимова многодетным отцом-героем. Нынешняя супруга подарила ему уже троих дочерей, которых зовут Асылбика, Аиша и Марьям. Примечательно, что самая младшая девочка появилась на свет в бане. Ренат и Светлана прошли специальные курсы, певец сам перерезал пуповину.

"Я уже присутствовал при рождении младшего сына. В родильном отделении мне даже протянули ножницы, но я был психологически к этому не готов. А сейчас другое дело. Света встала на колени, облокотилась о бортик, я начал делать ей массаж спины, и минут через десять появилась Марьяша. Естественным образом вынырнула прямо в воду. Взял дочку на руки, передал Светлане, она приложила ребенка к груди. А вот пуповину сразу резать нельзя. В роддомах это делают неправильно. Пуповина должна отпульсировать, ведь оттуда продолжает идти питание к ребенку", – цитирует Рената Ибрагимова StarHit.

Напомним, прославленный певец познакомился со Светланой Миннехановой в ресторане, где та работала официанткой. Ибрагимов сразу же влюбился в девушку. Однако тогда певец состоял в браке и как порядочный человек решил рассказать о новом увлечении супруге. Влюбленные поженились в 2009 году по татарским традициям в кругу родных и близких. От предыдущих отношений у Рената Ибрагимова есть пятеро наследников – Надежда, Вера, Султан, Айя и Атилла.