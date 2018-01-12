Самбурская объяснила уход из семьи

Знаменитая актриса Настасья Самбурская решила публично обсудить свою личную жизнь. Звезда опубликовала в Instagram откровенный эмоциональный пост, в котором подняла тему домашнего насилия.

Актриса призналась, что сталкивалась с этим страшным явлением в собственной семье. Именно из-за рукоприкладства она больше не общается с родственниками.

"И если мне кто-то скажет, да что я об этом знаю, – я знаю об этом все! Я выросла в такой семье. И как только стали пробиваться зачатки мозгов, я уехала из города и забыла, как их всех звали! Пыталась простить, когда повзрослела. Не получилось. Долго объяснять, почему", – призналась Настасья. Она искренне не понимает, почему женщины годами терпят побои своих мужей, ничего не предпринимая.

"Почему не собрать волю в кулак, не терпеть уже после первого случая? Почему женщины годами терпят домашнее насилие, оправдывая себя, что, мол, дети – я одна не потяну! А ты пробовала? Потом дети психопатами вырастают! Почему у нас полстраны обыкновенные терпилы и мазохистки, не способные действовать?" – возмущается звезда "Универа".

"Бросайте их, имейте к себе уважение! Все намного проще, чем кажется! Вы сами усложняете себе жизнь", – призвала подписчиц знаменитость.

Публикация от НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya) Янв 11, 2018 at 1:23 PST

В последние дни в Сети активно обсуждают возможный развод актрисы с коллегой Кириллом Дыцевичем. Поклонники даже задались вопросом, не стало ли причиной разрыва рукоприкладство. Напомним, после объявления о прошедшей свадьбе Самбурская перестала выкладывать совместные фотографии с мужем, а на днях и вовсе удалила все посты с Кириллом.

Как писали Dni.Ru, у знаменитости было несколько романов. Актриса не любит раскрывать подробности личной жизни, поэтому об этом почти ничего не известно.

Публикация от НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya) Дек 4, 2017 at 3:52 PST

В 2016 году появилась информация о том, что артистка состоит в отношениях с белорусским певцом Виталием Гастюниным. Судя по всему, союз просуществовал недолго – уже в 2017 году Самбурская вышла за Дыцевича.