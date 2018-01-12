Киркоров заразил костлявую Джоли

Анджелина Джоли неприятно удивила публику, когда появилась в откровенном платье с перьями. Пользователи Сети сделали вывод, что любовью к боа ее заразил отечественный поп-король Филипп Киркоров.

Накануне, 11 января, в Лос-Анджелесе прошла 23-я церемония вручения престижной премии Critics' Choice Awards. В этот вечер чествовали лучших из лучших в кино– и телеиндустрии. Ведущей церемонии стала актриса Оливия Манн.

По красной дорожке прошлись Галь Гадот, Марго Робби, Джессика Бил, Николь Кидман, Хайди Клум и многие другие. Особое внимание представителей СМИ привлекла к себе Анджелина Джоли. Обычно отдающая предпочтение темным оттенкам одежды голливудская дива появилась на красной дорожке в откровенном белом платье.

Джоли появилась на публике в наряде с разрезом, демонстрирующим ее стройные (если не сказать тощие) ноги в туфлях с застежкой, с открытыми плечами и спиной, изукрашенной татуировками. Завершали образ красиво уложенные волосы и яркая помада. Изюминкой платья стали перья, украсившие лиф.

Судя по многочисленным комментариям в Сети, пользователям не понравился наряд Анджелины. А виной тому оказались возраст и худоба голливудской актрисы.

"ужас, а не платье. стилистов расчленить на месте (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "на редкость некрасивое тело у Джоли, ну зачем надевать такое платье, которое не красит? лицо бледное до синевы с этим платьем, само платье белое с перьями, как умирающий лебедь", "кажется у Анджелины новая любовь -боа)) видимо киркоров пробегал неподалеку мог и заразить )))", "по-любому заразил! причем в самом худшем смысле(( эти перья лишь уродуют и придают Энджи возраст. с ее костлявостью Анджелине можно дать лет 55((", "возможно это возраст и с ним пришла любовь к боа)))", "тело ей лучше не оголять, кмк. Нога у Энжи уже не та)))))))))))", "это нога мумии! Эх, Анджелина", "да. и туфли тоже не очень идут ей. слишком нога худенькая для них. мне кажется, простые лодочки хорошо были бы ей", – высказали свое мнение комментаторы.