Доктор Курпатов ужаснул постаревшим лицом

Знаменитый телевизионный врач доктор Курпатов поразил поклонников. 43-летний психотерапевт сильно постарел.

Изменения во внешности бывшего ведущего ток-шоу на нескольких каналах страны может заметить любой желающий, просто зайдя на официальный сайт знаменитого психотерапевта. Внимание на возрастные изменения лица Курпатова обратили также некоторое Telegram-каналы. Так, например, один из них под названием "Ералаш" опубликовал фотографию с личного сайта Курпатова. "Кстати, как постарел доктор Курпатов, психотерапевт Синельщиковой, лечивший не только ее, но и страну в своих программах", - написали анонимные авторы канала.

Действительно, если сравнить фотографии 2006 года, когда Андрей Курпатов вел на Первом канале ток-шоу "Доктор Курпатов", с его нынешними портретами, изменения очевидны. Помимо смены роскошных локонов на модный нынче андеркат, можно заметить, что в волосах психотерапевта прибавилось седины, а на лице – морщин.

Публикация от Андрей Курпатов (@kurpatov_official) Дек 30, 2017 at 10:41 PST

Кроме того, изменился даже взгляд знаменитого психиатра. Он стал каким-то потухшим. Если на старых фотографиях Курпатова можно было заметить, что его глаза просто лучатся энергией, то сейчас в них видна печаль. К тому же Андрей Владимирович практически перестал улыбаться, по крайней мере, на фотографиях.

Напомним, в свое время телепрограммы доктора Курпатова были для отечественного телевидения чем-то абсолютно новым. Но карьера теледоктора не всегда складывалась гладко. Несколько раз программу, подобную проекту Курпатова, хотели создать без его участия, приглашая других жаждавших популярности психологов, но ничего путного из подобных начинаний не вышло. "Если вы хотите добиться успеха, забудьте про деньги, славу, популярность, а просто верьте в то, что делаете, и делайте это так, чтобы вам не было стыдно", – делился рецептами успеха находившийся на волне популярности психотерапевт.