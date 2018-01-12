Тяжелобольной Табаков на пороге смерти

Стали известны новые подробности о состоянии здоровья Олега Табакова. Актер и режиссер продолжает оставаться в больнице.

Журналистам удалось раздобыть медицинский прогноз Олега Павловича. Как сообщает телеканал РЕН ТВ, состояние Табакова ухудшилось, и сейчас расценивается специалистами как тяжелое. Медики склонны предполагать, что со временем оно станет еще хуже.

Напомним, Олег Павлович находится в больнице с 27 ноября. Точной информации о том, что за болезнь поразила артиста, нет. Сообщалось, что у Табакова возникло нагноение в зубном имплантате. Затем появились данные, что ему сделана трахеотомия. Некоторые газеты писали, что у артиста синдром глубокого оглушения.

В Первой градской больнице, в которую был помещен Олег Павлович, сообщали, что у него сильнейший сепсис, от которого умирают даже молодые люди. Согласно предыдущим сообщениям, артист находился в стабильном состоянии – реагировал на осмотр и жаловался на умеренную боль в области легких, где установлен дренаж. По словам медиков, актер ориентировался в пространстве и времени. У Табакова установилась нормальная температура.

Актер временно онемел – его отключали от аппарата искусственной вентиляции легких, и Олег Павлович дышал через трубку, установленную в трахее. Он общался с врачами и посетителями с помощью записок. Однако 7 января появилась новость, что самочувствие артиста в очередной раз ухудшилось. Врачи опять вынуждены были подключать его к аппарату ИВЛ. Ко всему прочему, эксперты отмечают резкое понижение артериального давления у актера. Сейчас врачам приходится поддерживать его уровень с помощью лекарств.