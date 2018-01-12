Зэк вскружил голову наивной жене Краско

Молодая жена знаменитого артиста Ивана Краско Наталья пользуется большой популярностью. Об этом рассказал друг актера Вячеслав Смородинов.

Мужчина заявил журналистам, что 27-летняя супруга Ивана Ивановича является объектом пристального внимания множества мужчин. По словам Смородинова, с ней постоянно пытаются познакомиться через социальные сети. При этом внимания Натальи добиваются самые разные люди. Некоторые даже готовы пойти на обман, лишь бы девушка проявила к ним интерес.

"Ей очень многие пишут. И иностранные поклонники, и русские. Один раз даже человек с зоны писал. Он вначале говорил, что с артистами работает, что у него какие-то проекты, а потом я вычислил, что он сидит и ему еще несколько лет сидеть", – приводит слова Смородинова информационное агентство "Росбалт".

Вообще, исходя из интервью Смородинова, мужчина принимает самое деятельное участие в личной жизни Натальи Краско. Он признался, что Александр, выдающий себя за любовника супруги артиста, получил ее номер телефона именно от него, Вячеслава.

"Он телефон Наташи у меня попросил, сказал, что творческий человек, стихи пишет. Потом даже цветы ей передавал, вычислив адрес. Я думаю, что у него дела не совсем шли в гору и он решил сделать себя более известным", – признался Смородинов.

Напомним, супружеская пара Краско оказалась в центре скандала после того, как в Сеть попало видео, на котором молодой человек по имени Александр рассказывал о съемках передачи "На самом деле" с Дмитрием Шепелевым. Он утверждал, что состоит с супругой Ивана Ивановича в любовной связи. "Между мной и Натальей как были чувства, так и есть! Что касается Ивана Ивановича – я все прекрасно понимаю, но я свои чувства деть никуда не могу, и она тоже не может. У меня есть и были, и будут отношения с Наташей", – заявлял Александр.