Поплавская о Шурыгиной: Малолетняя ш...

Вышедший из тюрьмы досрочно насильник Дианы Шурыгиной Сергей Семенов стал героем программы "Прямой эфир" на "России 1". Парень уже похвастался фотографией с Андреем Малаховым.



Передача возмутила общественность. "Зачем Малахов это делает?" – написал на своей странице в соцсети член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян.

Активист недоумевает, как можно из отсидевшего за изнасилование делать героя. "Мало было Шурыгиной? И это главный федеральный канал страны... Никто в этой истории не герои, нечего никого из них снова и снова героизировать...Да и ролевая модель у всей этой истории со всех сторон просто отвратительная, уж точно для общества вредная", – отметил Манукян (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).

Согласна с Вадимом Манукяном и актриса Яна Поплавская. Она оставила хлесткий комментарий под постом общественника. "Это одна из самых мерзких историй распиаренных диким образом/ малолетняя шлюха , которая решила теперь , что она звезда", – написала артистка.

Между тем в эфир шоу с Сергеем Семеновым еще не вышло. Что обсуждали гости студии держится в секрете. Известно, что в программе принял участие лидер движения "Гражданское право" Павел Пятницкий. Он неоднократно нападал на Шурыгину во время предыдущих эфиров и активно защищал молодого человека, настаивая на том, что произошедшее нельзя называть изнасилованием.

Публикация от Сергей Семёнов (@freesemenov) Янв 13, 2018 at 12:18 PST

Напомним, суд признал, что Семенов изнасиловал несовершеннолетнюю Шурыгину на вечеринке по случаю дня рождения ее подруги. Молодой человек был приговорен к восьми годам колонии строгого режима, затем срок сократили до трех лет и трех месяцев колонии общего режима. Однако 10 января Сергей вышел на свободу, отсидев лишь год.