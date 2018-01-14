Потерявшая сына Яна Троянова скоро станет мамой

Актриса Яна Троянова стала гостьей шоу "Человек-невидимка" на канале "ТВ3", где рассказала о выпавших на ее долю бедах и поделилась планами на будущее. Звезда сериала "Ольга" отметила, что планирует усыновить ребенка.

Яна Троянова получила буквально всенародную любовь благодаря комедийному сериалу "Ольга". Однако самой актрисе пришлось пережить много горя. Все началось еще в молодости. "Я забеременела, это был мой друг. В 17 лет я не могла с этой ситуацией справиться одна. Вышла замуж. Меня убивали в семье мужа", – призналась Яна Троянова.

"Этот род, в который я загремела, по замужеству, любой женщине, не дай бог пережить. Это были насилие и уничтожение меня", – добавила она. "Я вообще считаю, что мой первый супруг испортил мироощущение у сына", – цитирует StarHit актрису. Ее ребенок связался с плохой компанией и в конечном счете ушел из жизни. "Он не справился, я понимаю, почему он это сделал. Вот эти гены, они не давали покоя ему, они парня несли вниз, он летел с такой скоростью", – призналась звезда сериала "Ольга".

Публикация от Яна Троянова // Yana Troyanova (@troyanovayana) Янв 6, 2018 at 3:25 PST

После смерти сына актриса испытывала тяжелейший стресс. Свои проблемы она начала заливать алкоголем. "В какой-то момент у меня поехала крыша, и я начала бухать. Один раз я так упала, что разбила голову. Меня подняли из лужи крови", – вспомнила Яна Троянова.

Публикация от Яна Троянова // Yana Troyanova (@troyanovayana) Дек 19, 2017 at 9:33 PST

Спасти ее смог режиссер Василий Сигарев,в браке с которым актриса счастливо живет с 2003 года. Теперь она подумывает о том, чтобы снова стать мамой и воспитывать ребенка из детского дома. "Я думаю об этом. Любить хочется и любовью делиться", – призналась Яна Троянова.

Публикация от Яна Троянова // Yana Troyanova (@troyanovayana) Янв 4, 2018 at 7:50 PST

Сама актриса в детстве не могла похвастаться тем, что испытывает на себе материнскую любовь. Женщина рано родила и не стала заниматься воспитанием дочери, переложив ответственность на свою мать. Однако бабушка Яны Трояновой скончалась от рака. По словам звезды, в ее роду все женщины умирали от рака легких, причем не важно, курили они или нет.

"Я всегда была брошенная на бабушку, но ее не стало, когда мне было пять лет. Я теперь понимаю, что я не любила маму, а она любила, как умела. Я, начиная с пяти лет, весь свой род хороню", – рассказала Яна Троянова.