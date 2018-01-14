Ирина Безрукова врезала пристававшему к ней режиссеру

Актриса Ирина Безрукова рассказала о том, как столкнулась с неуместными намеками на съемочной площадке и тут же дала отпор наглецу. По ее словам, такое произошло с ней лишь однажды.

Разгоревшийся на Западе после обвинений продюсера Харви Вайнштейна в домогательствах скандал и не думает утихать. В "деле" появляются все новые фигуранты. Тем временем в России актерская братия пока не спешит выкладывать всю подноготную межличностных отношений на съемочной площадке. Хотя, как оказалось, и им есть что рассказать.

Впрочем, российские актрисы, по всей видимости, прекрасно могут постоять и сами. "На моей практике был всего один случай, когда режиссер позволил себе неуместные намеки в мой адрес, а так как я человек непосредственный, то он тут же и получил по лицу", – рассказала Ирина Безрукова в интервью изданию Posta Magazine.

По ее словам, режиссер осознал свою ошибку и закрыл эту тему. "Мы продолжили работу, поскольку на площадке мы не мужчина и женщина, а профессионалы", – подчеркнула актриса. Имени "российского Харви Вайнштейна" она называть не стала.

Публикация от Irina Bezrukova (@irina_bezrukova_official) Дек 27, 2017 at 7:03 PST

Ирина Безрукова уверена, что проблема харрасмента, как это называется на Западе, в мире киноискусства несколько надумана. "Когда я читаю, что в Америке чуть ли не каждая актриса стала жертвой домогательств на рабочем месте и все они годами молчали об этом, я в это не очень-то верю", – призналась она. "Актрисы первого эшелона, с огромными гонорарами и возможностями, боялись слово сказать... Все это очень похоже на хорошо спланированную политическую акцию", – добавила она.





"Я, конечно, не исключаю всяких поползновений: мужчины всегда были мужчинами, женщины – женщинами, и между ними во все времена, вероятно, что-то происходило, в том числе и в кинематографе. До того, как поступить в театральный вуз, я год работала на заводе – и хочу сказать, что мужская психология везде одинакова: и у сталелитейщика, и у работника сферы искусств", – рассказала Ирина Безрукова.