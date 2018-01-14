Победитель шоу "Голос" сбежал из родного города в Дагестан

Победителем шоу "Голос" стал Селим Алахяров. Певец рассказал о своем непростом детстве.

Певец Селим Алахяров родился в Грозном. Его детство пришлось на то время, когда в городе шли бои. О том, что происходило тогда, артист не любит вспоминать до сих пор.

В конечном итоге родители Селима Алахярова приняли решение оставить родной город. Они бросили квартиру и вместе с ребенком уехали в Дагестан, передает "Собеседник". С собой они взяли только все самое необходимое, только то, что поместилось в машину. В основном это были подушки и одеяла. Все остальные вещи остались в Грозном.

Однако и на новом месте семье будущего триумфатора "Голоса" приходилось очень сложно. Из-за отсутствия работы и денег они не могли снять квартиру, поэтому первое время ютились в гараже. Однако Селим Алахяров уверен – трудности его только закалили.

Уже в Дагестане он получил первое признание своих выдающихся вокальных знаний. Его голос оценили эксперты из Италии и даже пригласили его учиться в музыкальную школу имени Лучано Паваротти. Однако денег на переезд у семьи не было. К тому же мальчику не хотелось покидать родину.

Понимая, что добиться настоящего признания можно только в столице, родители Селима Алахярова решились на переезд в Москву. Денег у них хватило, только чтобы снять небольшую комнату. Артист как мог старался помочь родителям справиться с неподъемным материальным бременем. Одно время он подрабатывал моделью в агентстве Вячеслава Зайцева, не переставая идти к своей мечте и заветной карьере певца.

В музыкальных кругах Селим Алахяров был известен еще до участия в "Голосе". Так, он одержал победу на музыкальном фестивале "Золотой голос России", после которого его пригласили на шоу "Дуэт со звездой". Теперь продвижением его карьеры занимается Александр Градский. Наставник уже пригласил певца работать в свой театр.

"На протяжении всей своей жизни я бросаю вызов сам себе. Не сдавайтесь, что бы ни случилось. Идите к своей цели – и вы всегда добьетесь того, чего хотите", – подчеркнул певец. Помимо музыки он занимается смешанными единоборствами. "Это помогает мне по жизни. У нас, спортсменов, в крови победа. Я пришел на "Голос", чтобы победить, и сдержал свое слово", – подчеркнул Селим Алахяров.

