Бросивший наркотики Стас Пьеха влез в долги
По словам Стаса Пьехи, он вообще не пьет алкоголя уже три года. Такое решение он принял, когда понял, что не может остановиться.
"Правда, в моем случае главная проблема заключалась не в алкоголе. В 90-е годы было модно принимать разные вещества в клубах, мы сильно погорели на этом. Я наносил ущерб не только себе, но и близким", – цитирует StarHit певца. Однако, по собственному признанию, за прошлое ему не стыдно.
"Выражаясь медицинскими терминами, я сам постепенно пришел к абсолютной чистоте и набрался опыта, которым теперь делюсь с другими. У меня своя наркологическая клиника в Москве", – рассказал Стас Пьеха. Кроме того, он ездит по другим реабилитационным центрам и рассказывает пациентам о собственном опыте преодоления трудностей.
"Иногда думаю: а вдруг это моя судьба? Ведь пока популярен и узнаваем, есть возможность быть услышанным", – добавил он.
Кроме того, певец много работает и уделяет время сыну, который вместе с матерью уехал в Санкт-Петербург. "Я надеюсь, что в ближайшем будущем они переберутся обратно в Москву. Тем более здесь есть и квартира, и загородный дом", – признался он.
Правда для того, чтобы заполучить дополнительное имущество ему пришлось влезть в долги. "Мне хотелось, чтобы у сына было жилье за городом. Взял ипотеку и приобрел участок с домиком в хорошем поселке в Подмосковье. В данный момент там идет внутренняя отделка", – рассказал Стас Пьеха.
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