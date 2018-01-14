Бросивший наркотики Стас Пьеха влез в долги

Стас Пьеха не скрывает, что раньше употреблял наркотики, однако ему удалось побороть свою болезнь. Теперь певец даже не пьет.

По словам Стаса Пьехи, он вообще не пьет алкоголя уже три года. Такое решение он принял, когда понял, что не может остановиться.

"Правда, в моем случае главная проблема заключалась не в алкоголе. В 90-е годы было модно принимать разные вещества в клубах, мы сильно погорели на этом. Я наносил ущерб не только себе, но и близким", – цитирует StarHit певца. Однако, по собственному признанию, за прошлое ему не стыдно.

"Выражаясь медицинскими терминами, я сам постепенно пришел к абсолютной чистоте и набрался опыта, которым теперь делюсь с другими. У меня своя наркологическая клиника в Москве", – рассказал Стас Пьеха. Кроме того, он ездит по другим реабилитационным центрам и рассказывает пациентам о собственном опыте преодоления трудностей.

Публикация от Станислав Пьеха (@wolfieha) Янв 6, 2018 at 10:49 PST

"Иногда думаю: а вдруг это моя судьба? Ведь пока популярен и узнаваем, есть возможность быть услышанным", – добавил он.

Кроме того, певец много работает и уделяет время сыну, который вместе с матерью уехал в Санкт-Петербург. "Я надеюсь, что в ближайшем будущем они переберутся обратно в Москву. Тем более здесь есть и квартира, и загородный дом", – признался он.

Публикация от Станислав Пьеха (@wolfieha) Дек 19, 2017 at 3:37 PST

Правда для того, чтобы заполучить дополнительное имущество ему пришлось влезть в долги. "Мне хотелось, чтобы у сына было жилье за городом. Взял ипотеку и приобрел участок с домиком в хорошем поселке в Подмосковье. В данный момент там идет внутренняя отделка", – рассказал Стас Пьеха.