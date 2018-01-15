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Оскандалившаяся Аршавина осталась без детей и мужа

Алиса Аршавина. Фото: instagram.com/alisiaarshavina
После скандала в самолете и разборок с потенциальной любовницей мужа Алиса Аршавина решилась на радикальный шаг. Женщина напрочь подчистила свой аккаунт в Instagram, удалив все семейные фотографии.

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прочитано 22865 раз

Внимательные представители СМИ обнаружили разительные изменения, которые произошли с официальной страничкой супруги футболиста Андрея Аршавина Алисы. Если раньше ее профиль был открыт для всех, был подписан как "любящая жена лучшего мужчины и прекрасного отца, мама троих деток" (далее стояли имена детей и их даты рождения) и наполнен семейными фотографиями, то теперь аккаунт стал закрытым, подписок нет и содержит лишь одно изображение (какое – неизвестно).

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Андрей Сергеевич Аршавин

Андрей Сергеевич Аршавин футболист

Подпись о любящей жене пропала. Ее заменила лишь сухая фраза на английском языке new account, что можно перевести как "новый аккаунт". Таким образом, практически в один клик Аршавина осталась без троих детей и мужа.

Многочисленные поклонники теряются в догадках, что могло случиться с официальной страничкой Алисы в столь популярной социальной сети. Фанаты предположили, что причина банальна – аккаунт Аршавиной просто взломали злоумышленники. Причем совсем не те, кто специализируется на распространении порнографических фото. По всей видимости, решили пользователи Сети, киберпреступники действовали конкретно против Алисы.

Скриншот instagram.com/alisiaarshavina

Нашлись и те поклонники, которые предположили, что после двойного скандала Аршавина решила начать жизнь с чистого листа, в которой больше нет места публичности и разбирательствам. Фанаты обсуждают вероятность того, что теперь Алиса будет добавлять в друзья только тех людей, которых знает лично. По мнению поклонников, супруга футболиста переживает глобальный кризис, результатом которого и стала чистка аккаунта.

Напомним, на днях Алису Аршавину вместе с десятимесячной дочерью сняли с борта Москва – Алма-Ата за якобы деструктивное поведение. "Мы вошли в салон, сели на свои места, а когда пилот сказал, что будет 15-минутная задержка, у меня ребенок закапризничал. Я почуяла запах из памперса и решила поменять его. Но подбежала старшая бортпроводница и начала говорить, что очень сильно якобы пахнет, хотя никто из пассажиров не жаловался. А то, что маленький ребенок обделался, стало в итоге причиной нашей высадки из самолета", – пожаловалась Dni.Ru жена Андрея Аршавина.

Автор: Наталья Аряева15 января 2018, 09:37
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Аршавин променял жену на сексуальную модель

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