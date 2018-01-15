Звезда "Дома-2" с комом в горле рассказала о тяжелой болезни

Юлия Ефременкова призналась, что сильно переживает из-за недуга любимой родственницы. Звезда скандально известного телепроекта "Дом-2" намерена перевезти бабушку, которую считает матерью, в Москву.

Юлия Ефременкова вместе со своим возлюбленным Сергеем Кучеровым намерена в скором времени покинуть телестройку. Якобы влюбленные устали находиться под круглосуточным наблюдением камер и участвовать в интригах, которые плетут прочие участники реалити-шоу. Девушка напомнила, что в "Доме-2" уже больше года, но ни разу не была в отпуске.

Однако ком в горле выдал истинные чувства Ефременковой. Оказалось, бабушка Юлии Алевтина Анатольевна, которую та считает матерью, тяжело больна и нуждается в круглосуточном уходе. Чтобы облегчить страдания любимой родственницы, Ефременкова решила перевезти ее в Москву для возможности постоянно быть рядом с ней, сообщает Dom2life. "Куплю недвижимость и буду помогать маме сюда переезжать. Она сильно болеет, ее нужно в срочном порядке перевозить", – решительно сообщила Ефременкова.

Напомним, на протяжении долгого времени многочисленные поклонники реалити-шоу не могли разобраться в семейном древе Юлии Ефременковой. В заблуждение фанатов вводила сама звезда "Дома-2". Девушка говорила о своем матери как о покойнице, при этом довольно часто упоминала о ней в настоящем времени. В итоге Юлия решила прояснить ситуацию.

Публикация от Юлия Ефременкова (@efremenkovvva) Ноя 8, 2017 at 9:18 PST

"Моя биологическая мама по имени Лена подарила мне жизнь. При рождении врачи мне застудили почки, и моей семье пришлось со мной помучиться. Мама с папой работали на севере по контракту, врачи взять меня с собой им запретили. Так я и осталась с бабушкой и дедушкой. Мама мне регулярно звонила, мне показывали ее фотографии. До десяти лет маму и бабушку я называла мамой, а после десяти биологическая мама резко стала Леной, и это невозможно было изменить. Лена умерла от воспаления легких несколько лет назад, а моя бабушка всегда была, есть и будет моей мамулей! Самым важным человеком в моей жизни и самой большой моей любовью", – объяснила Ефременкова в своем аккаунте в Instagram.