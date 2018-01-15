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Шоу-бизнес

Лазарев в обнимку с известной актрисой и двумя малышами: Моя любовь

Сергей Лазарев. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Певец Сергей Лазарев обнародовал нежное фото. Снимок, на котором популярный исполнитель запечатлен со звездой шоу Comedy Woman и двумя малышами, произвел фурор.
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Сергей Лазарев оказался одним из многих отечественных знаменитостей, кто предпочел провести январь подальше от России. Певец остановил свой выбор на Америке.

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Сергей Вячеславович Лазарев

Сергей Вячеславович Лазарев Певец

В Майами популярный исполнитель встретил соотечественников – артистов из шоу Comedy Woman. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Лазарев опубликовал несколько фотографий, на которых запечатлен с участниками комедийного шоу – Екатериной Варнавой, Александром Гудковым, Мариной Федункив и другими.

Однако особое внимание пользователей привлек кадр, на котором у Сергея Лазарева на коленях сидит Наталья Еприкян (более известная как Наталья Андреевна). Певец с умильным видом обнимает артистку, держащую на руках двух малышей – кукол-пупсов. "My love ❤️", – коротко подписал фото Лазарев. Надпись можно перевести с английского языка как "Моя любовь".

Многочисленные подписчики пришли в восторг. "Боже, какая милота😍😆(здесь и далее стилистика, орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Хаха, красавчик👌👌👌", "Приколисты! :)", "Такой зайка💗", "Прелесть и очарование", "Жаль, что комедия! Хотелось бы, реальности!", "Как мило))", "Вау вау😍😁 Милашки!", "Забавно 😁", "Ржака!!! Молодцы! Спасибо за юморные моменты", – прокомментировали снимок подписчики.

Ранее Лазарев признался, что любит проводить новогодние праздники в столице. "Город потрясающе украшен – невероятная иллюминация, ярмарки, новогодние базары. ... везде царит дух праздника и чудес... очень заряжаюсь от этого... Хотя, в силу профессии, не могу особо погулять по городу и в полной мере окунуться в такие гуляния ...  но рад быть частью этого праздника и дарить радость людям своим творчеством , играя в театра и давая концерты, участвуя в различных новогодних огоньках и передачах..." – поведал певец.

Автор: Наталья Аряева15 января 2018, 11:53

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