Народная артистка обвинила Немоляеву в лицемерии и рассказала о ее тайном романе

Эксклюзив Интервью Попавший в грязный гей-скандал "любовник" Баскова бросился в океан Семенов и Шурыгина всех обманули Дом-2

Выбор читателей

68-летнюю Пугачеву в гостях у Навки подняли на смех за нелепый вид
Голую обделавшуюся Аршавину вышвырнули из самолета
Близких Табакова лишили надежды
5-летний сын знаменитой певицы умер от рака в новогоднюю ночь
46-летнюю Кудрявцеву высмеяли за выпрыгивающую из платья грудь
партнеры
Понедельник 15 января
Лента новостей
13:16
Психологи объяснили трагедию в пермской школе
13:04
Красивая вдова улыбалась на прощании с Державиным
12:54
Кто виноват в бойне в пермской школе?
12:47
Что принес 2017 год дорогам Москвы и Подмосковья
12:33
Чай в пакетиках вызывает рак и бесплодие
12:16
В Петербурге пятилетний ребенок провалился в канализацию
11:47
Беременность оказалась опасной для женского мозга
11:39
"Беременную" 11-летнюю девочку отправили на химиотерапию
11:27
Число пострадавших при резне в пермской школе возросло до 15
11:24
Винокур разрыдался у гроба Державина
11:08
Жуткие фото и видео с места расправы над школьниками
11:07
Устроившего резню в пермской школе отличника вдохновили американцы
10:18
Опубликовано видео эвакуации из зависшего над пропастью самолета
10:01
Подробности нападения на детей в пермской школе
09:56
Фестиваль КВН в Сочи омрачила украинская провокация
09:48
В Москве квартиру безработного обокрали на 50 миллионов
09:35
Врач лишилась работы из-за полуголого танца на корпоративе
09:32
Люди в масках захватили заложников в школе в Перми
09:25
На Киевском шоссе под Москвой произошло смертельное ДТП
09:06
Невеста утопила жениха за развратное предложение
09:04
Появился "убийца" iPhone X
09:03
В Багдаде прогремели два мощных взрыва
09:00
На Ямале полностью сгорел приют для животных
08:50
Тело 14-летней школьницы нашли на улице
08:39
У станции метро в Москве грузовик попал в смертельное ДТП
08:28
Поддержавший Россию Порошенко оказался предателем Украины
08:28
Пьяный шаман попался на краже металлолома
08:24
Какой будет погода в крещенскую ночь
08:10
Россия нашла способ отомстить за позор на Олимпиаде
07:59
Гороскоп с 15 по 21 января 2018 года
07:52
Житель Подмосковья убил жену во время застолья в старый Новый год
23:53
Генсовет "ЕР" поддержал Путина
23:29
"ЕР" помогает Путину собрать подписи
21:43
Госдума перезапустила парламентское телевидение
18:35
Зара подарит девочку
17:51
Запертого в холодильнике мясника спасла большая колбаса
17:03
Подавившаяся презервативом путана шокировала жуткой смертью
16:49
"ЕР" поддержала сборщиков подписей за Путина
15:53
Мажоры встретили Новый год в окружении вызывающей роскоши
15:07
Названо отличие тела Ленина от мощей святого
14:30
Победитель шоу "Голос" сбежал из родного города в Дагестан
13:56
В Турции самолет с пассажирами скатился в обрыв (видео)
13:39
Мария Захарова объяснила появление своих развратных фото
13:02
Беременная звезда "Дома-2" отказалась рожать в России
12:46
В Перу произошло мощное землетрясение
12:33
Что стало с актрисой Анастасией Вертинской
12:03
Дети и учителя массово отравились в школе в Люберцах
11:50
Бузова со слезами обратилась к жене Тарасова
11:29
Диану Шурыгину обвинили в оказании секс-услуг
11:01
Ирина Безрукова врезала пристававшему к ней режиссеру
10:36
При сходе лавины в Хакасии погибли люди
10:28
Потерявшая сына Яна Троянова скоро станет мамой
10:00
Главу государства обстреляли на въезде в Кремль
21:30
Державин перед смертью записал видео с прощанием
20:36
Иванушка из "Морозко" умер в закрытом психоневрологическом пансионате
19:39
Под Москвой студент техникума изнасиловал 11-летнюю школьницу
18:53
Поплавская о Шурыгиной: Малолетняя ш...
18:11
В ДТП на Калужском шоссе пострадали люди
18:04
Страшные тайны: Ангела Меркель
17:57
Володин провел встречу с муниципальными депутатами
17:57
Тучная звезда "Дома-2" возмутила съемками в красном белье
17:36
Под Москвой иномарка сбила помогавшего инвалиду человека
17:15
Любовные утехи Державина шокировали соседей
16:48
Главная звезда сериала "Кадетство" изменилась до неузнаваемости
16:18
Краско высказался о романе 27-летней жены с молодым певцом
15:41
В метро Москвы из-за неадекватного пассажира встали поезда
15:28
Экс-участник "Дома-2" обокрал московскую бизнес-леди
15:13
Полуголую Бузову застали на яхте с известным ведущим
14:38
Ребенок выпал из окна многоэтажки на юго-западе Москвы
14:20
В Голландии муж-тиран расчленил красавицу из России
13:42
Беременную Михалкову прилюдно унизили
13:10
Сергею Жигунову грозит смертельная опасность
12:19
Цымбалюк-Романовская: Дочь Джигарханяна покончила с собой
11:33
Корчевников: Я сам себе противен
10:35
Под Москвой пенсионер на иномарке сбил переходивших дорогу детей
10:25
Влиятельный поклонник Волочковой поразил богатством
10:07
На улице в Москве неизвестные устроили резню
21:55
К чему снится женщина
21:50
Пышногрудая красотка подложила свинью Аршавиной
21:25
Фадеев оставил Наргиз без секса
21:10
Безумные регионы: голодный солдат сжег БТР
20:41
В центре Москвы водитель иномарки сбил женщину
20:24
70-летняя украинская модель похвасталась красотой
20:20
Путин поставил Порошенко в неловкое положение
20:20
Подробности свадьбы Сергея Зверева
20:07
Влади валяется в ногах у Саруханова после скандала с Пугачевой
20:06
Российский чемпион попал в реанимацию после обстрела
19:53
Зэк вскружил голову наивной жене Краско
19:31
Опубликован список пострадавших при взрыве в Омске
18:55
Тяжелобольной Табаков на пороге смерти
18:43
Американская еда разрушает иммунитет россиян
18:36
МИД вызвал на ковер шведского дипломата
18:10
Россияне жестоко унизили завравшуюся жену Аршавина
17:48
В Омске прогремел взрыв
17:36
Расследование "Ведомостей" выявило истинную причину отзыва лицензии у банка "Югра"
17:33
Расчетливая Шурыгина рвется повторить секс-скандал с насильником
17:04
В Петербурге маршрутка протаранила грузовик
16:47
"Аэрофлот" ответил "гламурному быдлу"
16:47
Жадный россиянин убил гостя-обжору на Новый год
16:39
В Сети появилось фото Бондарчук с молодым любовником
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Цымбалюк-Романовская: Дочь Джигарханяна покончила с собой
Малахов шокировал Шурыгину подлостью
Мария Захарова объяснила появление своих развратных фото
Корчевников: Я сам себе противен
Диану Шурыгину обвинили в оказании секс-услуг
Бузова со слезами обратилась к жене Тарасова
Шоу-бизнес

Народная артистка обвинила Немоляеву в лицемерии и рассказала о ее тайном романе

Светлана Немоляева. Фото: GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova
Светлана Немоляева и Александр Лазарев казались публике идеальной парой. Однако появилась информация, согласно которой у актрисы была связь с актером Эдуардом Марцевичем.
прочитано 4118 раз

3 января актеру Александру Лазареву исполнилось бы 80 лет. В честь круглой даты в передаче Максима Галкина и Юлии Меньшовой "Сегодня вечером" появилась его вдова, прославленная актриса Светлана Немоляева. Программа получилась очень доброй и трогательной. Ведь Лазарев и Немоляева прожили вместе более полувека, на публике демонстрируя гармонию в отношениях.

ПО ТЕМЕ

Галкин и Меньшова довели Немоляеву до слез

80-летнюю Немоляеву спасают после тяжелой потери

 Светлана Владимировна Немоляева

Светлана Владимировна Немоляева актриса театра и кино

Однако в театральных кулуарах журналистам рассказали, что супружеская жизнь артистов была не так идеальна, как казалось со стороны. "Какое лицемерие! У Светочки сейчас все время глаза на мокром месте. Мол, обручальное кольцо до сих пор не снимаю и свято память берегу. Мы, дескать, с Сашенькой ни на секунду не расставались, буквально дышали друг другом. Хотя на самом деле их семейная жизнь с Лазаревым была далеко не безоблачной. Они даже собирались разводиться", – приводит слова народной артистки, которая не назвала своего имени, Eg.Ru.

По словам женщины, Немоляева без памяти влюбилась в актера Эдуарда Марцевича, ныне покойного. Отметим, что они играли в спектаклях "Иркутская история", "Проводы белых ночей", "Как поживаешь, парень?", "Нас где-то ждут…" Как сообщает издание, страсть была столь сильна, что Немоляева, собиравшаяся подать на развод с Лазаревым, примерно через год поняла, что Александр подходит ей гораздо больше, чем Эдуард. И вымолила у первого прощение.

Эдуард Марцевич. Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev

"Я не осуждаю Светлану. Не она первая, не она последняя. Жизнь есть жизнь, и всякое в ней случается. В том числе и измены. И Саши, и Эдика, увы, уже нет в живых. Лазарев умер в 2011-м, Марцевич – в 2013-м. Оба были прекраснейшими актерами, достойными людьми. Но историю не перепишешь. Ничего страшного не произошло бы, если бы на той передаче Светлана помянула добрым словом не только одного своего любимого мужчину, но и другого. Так было бы честнее", – констатировала артистка.

Автор: Наталья Аряева15 января 2018, 12:19
ФОТОРЕПОРТАЖ

Красавица-внучка закатила скандал Немоляевой на сцене

567

комментарии

Политика

Поддержавший Россию Порошенко оказался предателем Украины
Россия нашла способ отомстить за позор на Олимпиаде
Страшные тайны: Ангела Меркель
Трамп заставил журналиста материться в эфире

Шоу-бизнес

Народная артистка обвинила Немоляеву в лицемерии и рассказала о ее тайном романе
Лазарев в обнимку с известной актрисой и двумя малышами: Моя любовь
Звезда "Дома-2" с комом в горле рассказала о тяжелой болезни
Неузнаваемая Догилева попала в психиатрическую больницу

Проишествия

Опубликовано видео эвакуации из зависшего над пропастью самолета
Невеста утопила жениха за развратное предложение
Запертого в холодильнике мясника спасла большая колбаса
В Голландии муж-тиран расчленил красавицу из России

Lifestyle

Народ бежал от гроба с Державиным
Винокур разрыдался у гроба Державина
Что стало с актрисой Анастасией Вертинской
Иванушка из "Морозко" умер в закрытом психоневрологическом пансионате
Шоу-бизнес

Малахов шокировал Шурыгину подлостью

Юная красавица поражена тем, что ее насильника пригласили в шоу к Андрею Малахову
Шоу-бизнес

У избитой любовницы известного актера нашли опухоль мозга

Женщина рассказала о своем диагнозе
Происшествия

Кто виноват в бойне в пермской школе?

Dni.Ru решили узнать мнение читателей
Общество

Психологи объяснили трагедию в пермской школе

Организаторы резни хотели показать свое превосходство

Гороскоп

Гороскоп с 15 по 21 января 2018 года
Зара подарит девочку
Влиятельный поклонник Волочковой поразил богатством
Фадеев оставил Наргиз без секса

Фоторепортажи

Мажоры встретили Новый год в окружении вызывающей роскоши
Главная звезда сериала "Кадетство" изменилась до неузнаваемости
70-летняя украинская модель похвасталась красотой
Горячие пожарные потеребили своих пушистиков

Спорт

Жена Павла Мамаева превратилась в скелет
Серена Уильямс испытывает мучения после свадьбы с армянином
Месси унизил победившего рак футболиста
Боксера Ковалева признали предателем за видео с солдатами ВСУ

Регионы

"Я не поеду, а зачем?": мать отказалась навестить организатора резни в Перми
Врач лишилась работы из-за полуголого танца на корпоративе
Подавившаяся презервативом путана шокировала жуткой смертью
Безумные регионы: голодный солдат сжег БТР
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru