Народная артистка обвинила Немоляеву в лицемерии и рассказала о ее тайном романе

Светлана Немоляева и Александр Лазарев казались публике идеальной парой. Однако появилась информация, согласно которой у актрисы была связь с актером Эдуардом Марцевичем.

3 января актеру Александру Лазареву исполнилось бы 80 лет. В честь круглой даты в передаче Максима Галкина и Юлии Меньшовой "Сегодня вечером" появилась его вдова, прославленная актриса Светлана Немоляева. Программа получилась очень доброй и трогательной. Ведь Лазарев и Немоляева прожили вместе более полувека, на публике демонстрируя гармонию в отношениях.

Однако в театральных кулуарах журналистам рассказали, что супружеская жизнь артистов была не так идеальна, как казалось со стороны. "Какое лицемерие! У Светочки сейчас все время глаза на мокром месте. Мол, обручальное кольцо до сих пор не снимаю и свято память берегу. Мы, дескать, с Сашенькой ни на секунду не расставались, буквально дышали друг другом. Хотя на самом деле их семейная жизнь с Лазаревым была далеко не безоблачной. Они даже собирались разводиться", – приводит слова народной артистки, которая не назвала своего имени, Eg.Ru.

По словам женщины, Немоляева без памяти влюбилась в актера Эдуарда Марцевича, ныне покойного. Отметим, что они играли в спектаклях "Иркутская история", "Проводы белых ночей", "Как поживаешь, парень?", "Нас где-то ждут…" Как сообщает издание, страсть была столь сильна, что Немоляева, собиравшаяся подать на развод с Лазаревым, примерно через год поняла, что Александр подходит ей гораздо больше, чем Эдуард. И вымолила у первого прощение.

"Я не осуждаю Светлану. Не она первая, не она последняя. Жизнь есть жизнь, и всякое в ней случается. В том числе и измены. И Саши, и Эдика, увы, уже нет в живых. Лазарев умер в 2011-м, Марцевич – в 2013-м. Оба были прекраснейшими актерами, достойными людьми. Но историю не перепишешь. Ничего страшного не произошло бы, если бы на той передаче Светлана помянула добрым словом не только одного своего любимого мужчину, но и другого. Так было бы честнее", – констатировала артистка.