Умерла солистка группы The Cranberries
По предварительным данным, происшествие случилось во время репетиции. Обстоятельства и причины смерти не называются, передает TMZ.
Члены ее семье сделали официальное заявление. Они отметили, что убиты горем и попросили оставить в покое родных и близких певицы, сообщает "Утро.ru" со ссылкой на The Irish Sun. Информация о дате прощания и месте похорон будет объявлена отдельно.
Друг О'Риордан прокомментировал случившееся. "Я был очень разочарован, когда услышал, что она покинула нас так рано. Семья поддерживала ее до конца", – заявил он.
Поклонники уже начали высказывать первые предположения по поводу смерти певицы. Некоторые пользователи Сети подозревают, что она напутала с дозировкой лекарств, передает сайт "Комсомольская правда".
The Cranberries – легендарная ирландская рок-группа. О'Риордан присоединилась к коллективу в 1990 году.
Одна из самых известных композиций группы – "Zombie". Солистка заявляла, что в ней отражается ее желание пробудить в ирландском народе чувство сожаления о принесенных жертвах и вернуть страну к мирному состоянию.
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