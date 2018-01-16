Пугачева рухнула от бокала шампанского
Благодаря Алине Редель – верной подруге Аллы Пугачевой – у поклонников есть прекрасная возможность первыми узнавать новости из жизни певицы. Редель следует за артисткой повсюду – на презентациях, премьерах, отдыхе. Одно время даже ходили слухи, что Алина дала свои яйцеклетки для рождения суррогатных детей Примадонны – Лизы и Гари. Впрочем, подтверждения они не нашли.
Вот и теперь Редель на своей странице в социальной сети Facebook
опубликовала две фотографии, которые поклонники тут же бросились обсуждать. "Девичник. Праздник продолжается – второй день старого Нового года, день судьбы. Всем желаем счастья!!!!" – написала она. Судя по всему, дело было в подмосковной деревне Аксиньино, где живет Редель.
68-летняя Пугачева на этих кадрах выглядит роскошно. Маленькое черное платье, кокетливо оголяющее звездное плечо, лосины, высокие ботильоны – дай бог каждому в этом возрасте оставаться столь же стильной и дерзкой.
Еще один кадр запечатлел близких подруг за столом с бокалами шампанского. Веселая Пугачева рухнула на диван, словно отстранившись от стакана, и показала на пальцах V – victory, "победа".
Примадонна – душа любой компании. Это подтвердила и Арина Шарапова, которая давно с ней знакома. Телеведущую, кстати, тоже позвали на этот девичник. Судя по всему, вечеринка удалась на славу.
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