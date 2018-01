Народ в ужасе от внезапной смерти знаменитой певицы

Смерть Долорес О’Риордан стала сильным потрясением как для ее близких, так и для многочисленных поклонников по всему миру. При этом специалисты до сих пор не могут объяснить, что стало причиной трагедии.

Так, в полиции назвали смерть вокалистки The Cranberries необъяснимой, передает "Газета.ru". Агент певицы отметил, что члены ее семьи опустошены произошедшем и попросили о соблюдении права на частную жизнь.

Шокирован был и мэр города Лимерик, в котором родилась и выросла Долорес О’Риордан. "Я сижу в своей машине и просто не могу поверить", – цитирует его местное издание The Irish Times. Он отметил, что певица сделала свой родной город знаменитым на весь мир.

"Я знал Долорес с первых дней. Я помню, как она сидела в студии звукозаписи и была одержима инструментами и музыкой. Я не могу в это поверить. Это абсолютно шокирует", – рассказал певец и поэт из Лимерика Брайан О'Коннор.

Сообщается, что последние годы певица могла страдать от сильных болей в спине. Так, ее последние концерты в Европе и даже выступление в Лимереке были отменены из-за запрета врачей.

We are devastated on the passing of our friend Dolores. She was an extraordinary talent and we feel very privileged to have been part of her life from 1989 when we started the Cranberries. The world has lost a true artist today.

Noel, Mike and Fergal