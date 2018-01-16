Дочь певицы Валерии лишилась носа

С популярной исполнительницей, дочерью Валерии Анной Шульгиной случилось несчастье. Узнав, что лишилась носа, молодая певица тихо расплакалась на диване.

Первый канал запускает новый телепроект под названием "Звезды под гипнозом". Ведущим передачи стал вездесущий Максим Галкин. Суть шоу в том, что знаменитостей вводят в гипноз, а затем дают им смешные задания. Главным героем шоу стал гипнолог Иса Багиров, в свое время поучаствовавший в таких передачах как "Черно-белое" и "Экстрасенсы против детективов".

Отметим, что в шоу принимает участие десяток звезд. Так, журналисты побывали на съемках пилотного выпуска, в котором были заняты певицы Сати Казанова и Анна Шульгина, автор-песенник Аркадий Укупник, актриса Галина Данилова и другие. Гипнолог ввел их в транс и сообщил, что все они вдруг лишились носа.

"Вы начнете искать носы на диване, на полу. Кого-то это расстроит, кого-то рассмешит. Это будет ваша индивидуальная реакция", – приказал Багиров. После этого среди загипнотизированных артистов началась суматоха.

Актриса Галина Данилова закричала от ужаса. Она ползала по студии, а когда нашла свой нос на полу, попыталась прикрепить его к лицу, словно он сделан из пластилина. "Не держится!" – заплакала она от отчаяния. Сати Казановой предложили зеркало, но она отказалась от него: "Я не хочу смотреть, это меня травмирует". На диване тихо плакала дочь певицы Валерии Анна Шульгина, компетентно сообщает сайт "Комсомольская правда".

Как отметило издание, первая реакция у репортеров – ребята просто придуриваются по сценарию, они же артисты. Отметим, что в социальных сетях также с недоверием отнеслись к новому телепроекту Первого канала.