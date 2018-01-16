Дочь певицы Валерии лишилась носа
Первый канал запускает новый телепроект под названием "Звезды под гипнозом". Ведущим передачи стал вездесущий Максим Галкин. Суть шоу в том, что знаменитостей вводят в гипноз, а затем дают им смешные задания. Главным героем шоу стал гипнолог Иса Багиров, в свое время поучаствовавший в таких передачах как "Черно-белое" и "Экстрасенсы против детективов".
Отметим, что в шоу принимает участие десяток звезд. Так, журналисты побывали на съемках пилотного выпуска, в котором были заняты певицы Сати Казанова и Анна Шульгина, автор-песенник Аркадий Укупник, актриса Галина Данилова и другие. Гипнолог ввел их в транс и сообщил, что все они вдруг лишились носа.
"Вы начнете искать носы на диване, на полу. Кого-то это расстроит, кого-то рассмешит. Это будет ваша индивидуальная реакция", – приказал Багиров. После этого среди загипнотизированных артистов началась суматоха.
Актриса Галина Данилова закричала от ужаса. Она ползала по студии, а когда нашла свой нос на полу, попыталась прикрепить его к лицу, словно он сделан из пластилина. "Не держится!" – заплакала она от отчаяния. Сати Казановой предложили зеркало, но она отказалась от него: "Я не хочу смотреть, это меня травмирует". На диване тихо плакала дочь певицы Валерии Анна Шульгина, компетентно сообщает сайт "Комсомольская правда".
Как отметило издание, первая реакция у репортеров – ребята просто придуриваются по сценарию, они же артисты. Отметим, что в социальных сетях также с недоверием отнеслись к новому телепроекту Первого канала.
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