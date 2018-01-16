75-летняя Вовк побила Вербицкую тощими ногами

Ангелина Вовк и Лариса Вербицкая отдыхают в теплых странах. Практически одновременно телеведущие обнародовали фото, на которых демонстрируют ноги, однако, судя по комментариям, нижние конечности 75-летней Вовк пользователям Сети понравились больше.

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