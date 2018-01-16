75-летняя Вовк побила Вербицкую тощими ногами
Ангелина Вовк и Лариса Вербицкая решили не откалываться от основной массы знаменитостей, отправившихся в январе отдыхать в теплые страны. Однако 75-летняя Ангелина выбрала для отпуска Таиланд, а ее 58-летняя коллега остановилась в любимой Испании. Обе с завидной регулярностью публикуют на своих официальных страничках в социальной сети Instagram фото и видео с отдыха.
Так, Вовк опубликовала кадры, на которых без ложной скромности демонстрирует стройные (по мнению некоторых пользователей Сети – тощие) ноги. Облаченная в свободную футболку и шорты телеведущая позирует с подругой на фоне воды, подкрашенной розовым светом заходящего солнца. "Вечер в Kata Beach Phuket на берегу Андаманского моря Идийского океана. Закат... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Вовк.
Фанаты пришли в восторг. "Чудесно! И я хоочуу!!!", "Как приятно на вас смотреть, вас слушать. 💐", "Как здорово, в таком молодом возрасте столько позитива!!🙉😁💖👍🏻", "Какие вы молодцы😊", "Поделитесь пожалуйста секретом, как сохранить такие ножки стройные?", "Как всегда прекрасна.🌷🌷🌷", "Красота!👍Приятного отдыха!😁👋", – рассыпались в комплиментах подписчики.
Примерно в это же время на своей страничке в соцсети Лариса Вербицкая опубликовала фотографию, на которой также демонстрирует ноги. "Моя любимая Валенсия в январе", – коротко подписала кадр телеведущая. Поклонники немедленно стали восхищаться Ларисой, однако нашлись комментаторы (видимо, подписанные и на Ангелину Вовк), отметившие, что ноги 75-летнего диктора сохранились лучше.
"Лариса, а вы видели фотки Ангелины Вовк? Вот где строынйе ножжжки!!!", "А у Гели ноги лучше)))", "это флешмоб такой что ли ноги показывать ведущим???? то вовк теперь вербицкая..." – высказались пользователи Сети.
На панихиду собралось много звезд
Артист прокомментировал слухи
В продукте нашли антибиотики и вредные бактерии
Артистке была проведена операция