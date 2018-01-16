Прилучный бросил "Мажора" и уехал

Супруга Павла Прилучного, актриса Агата Муцениеце сообщила о том, что актер покинул съемки очередного сезона сериала "Мажор". Актер сделал это ради дня рождения своего сына Тимофея.

Ради пятилетия своего сына Тимофея Павел Прилучный в разгар съемок сериала "Мажор-3" взял выходной и уехал из Санкт-Петербурга в Москву. Об этом рассказала представителям СМИ супруга актера Агата Муцениеце.

"Муж купил билет буквально на последний поезд, но не опоздал к началу праздника, который мы с ним так долго готовили. Тимофей был в восторге от костюмированного шоу "Трансформеры", которое мы устроили, но еще больше он прыгал от счастья, получив от нас в подарок управляемого робота, о котором давно мечтал", – цитируют Агату Муцениеце "7 Дней".

Поздравить мальчика с днем рождения пришли дети актрис Марии Кожевниковой и Екатерины Волковой, известной по роли Веры из комедийного сериала "Воронины". "Мы всегда рады, когда друзья могут разделить с нами семейные праздники. А с детьми они проходят вдвойне веселее", – рассказала супруга Прилучного.

Публикация от Agata M (@agataagata) Янв 12, 2018 at 9:15 PST

Ранее на своей страничке в социальной сети Instagram Муцениеце оставила трогательное послание имениннику. "Мужчина мой! Ровно 5 лет назад, ты был в животике, и было очень холодно на улице, я помню что у нас с папой тогда была Audi A5, у которой было стекло с доводчиком, и оно замерзло.. твой папа так старался его поставить на место, что оно просто провалилось в дверь, и мы ехали в роддом, без стекла.. это была такая, своеобразная романтика.. с тех пор прошло 5 лет.. разбудите меня!! 5 лет!!!!! Пятьььььььь... Ты стал настоящим мужчиной, научился ходить, говорить, радоваться, плакать, дружить, ссорится.. Ты часто говоришь: "Мама, я люблю тебя" и это лучшее, что я могла услышать.. прости меня, если я не такая идеальная Мама, а я знаю, что я не идеальная!!! Но это все не важно! Важно то, что мы вместе, навсегда! Сын и мама!! Спасибо вселенной за сына! Я мечтала о тебе всегда! Мой Тимуля! С днем Рождения тебя!! (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)" – написала счастливая Муцениеце.