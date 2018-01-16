Знаменитый телеведущий признался в сексе со звездой "Доширака"

Публика не ожидала подобной откровенности. Впрочем, на кону стояли большие деньги.

Очередным героем телешоу "Деньги или позор" на ТНТ4 стал актер и экс-резидент Comedy Club Роман Юнусов. Правда, в кресле гостя участник дуэта "Сестры Зайцевы" пробыл, как убедился корреспондент Dni.Ru, недолго – дядя Витя предложил ему поменяться местами! Роман стал ведущим, а дядя Витя решил позориться за деньги. За деньги Романа...

Вести самое жесткое шоу непросто – нужно быть дерзким, смешным и в возрасте. Юнусов подходит идеально! По условиям, если он хорошо справится с этой ролью, получит в качестве гонорара сушеную рыбу, а если плохо – с его счета спишут 300 тысяч рублей. Есть за что побороться!

Шоумену пришлось обсудить гениальность дядя Вити и выслушать его рассказ о сексуальном опыте с азиаткой, фотография которой есть на упаковке "Доширака". История о контакте со звездой рекламы лапши быстрого приготовления потрясла публику, но, возможно, она была преувеличена...

Дядя Витя заявил, что "Деньги или позор" может стать единственным шоу, которое не закроют сразу после появления Юнусова. Он вспомнил проекты актера "Разрушители пословиц", "Ноги прокурора", "Подмосковные вечера", "Музыкальный водопад", "Велюровая викторина"… Два из этих названий дядя Витя выдумал, но вряд ли вы угадали, какие именно: по его словам, шоу с Романом Юнусовым никто не смотрел!

Героями этой программы, напомним, становились Настасья Самбурская, Екатерина Варнава и Мигель. Каждого из них из-за денег унижали и высмеивали в студии. Таковы правила шоу.