"Дикие пьяные танцы": Волочкова с прыгающим бюстом проскакала по сцене

Анастасия Волочкова от души повеселилась на Мальдивах. Балерина почему-то запретила поклонникам комментировать ее жаркие танцы, однако зрителей это табу не остановило.

Анастасия Волочкова отдыхает на Мальдивах. Балерина регулярно радует многочисленных подписчиков фотографиями и видео, на которых позирует в микроскопических бикини. Фанаты с завидным постоянством одаривают балерину разными эпитетами (в основном не очень ласковыми), но, судя по всему, ее это мало заботит.

Недавняя публикация балерины оказалась особенно яркой и неоднозначной. На видео, приуроченному к празднованию старого Нового года, Волочкова запечатлена на сцене лихо отплясывающей в красном платье с внушительным декольте. "Мы тут отметили Новый год прекрасно! И весело! Я очень люблю детей и счастлива, что они любят меня.🌲 Танцем, музыкой и искренностью мы объединяемся! А вы как отметили?🎄" – поинтересовалась у поклонников Волочкова.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Янв 14, 2018 at 12:36 PST

Самое интересное, что никто ей не ответил. Анастасия по какой-то необъяснимой причине отключила возможность комментирования публикации. Впрочем, особо жаждавших высказать свое мнение табу Волочковой не остановило.

На просторах интернета бродят такие комментарии к видео: "Что за дикие танцы???!", "сколько она выпила?", "Настя... эх опять за свое....", "Волочкова зачем ты этот срам выставила??", "классные сиськи)", "Настенька, пожалуйста, заканчивай! начинай трезветь, у тебя же дочка растет!!", "пока мама бухает и отрывается на сельской мальдивской дискотеке, дочка дома печет печеньки (загляните в инст Ариадны)", "божебоже что за ужас! платье б хоть для таких танцев поскромнее надела... а лучше – паранджу (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)".