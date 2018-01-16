Татьяна Лазарева сообщила о смерти

Татьяна Лазарева объявила печальную новость. Известная телеведущая сообщила о смерти известного артиста КВН Владимира Дуды.

На своей официальной страничке в социальной сети Facebook Татьяна Лазарева сделала печальное объявление. "Сегодня умер наш Вова Дуда. Инсульт. После операции и всех возможных мер, на которые были способны врачи в Новосибирске, сделали все, что нужно было и все, что могли. Мы, не врачи, из разных концов мира пытались его удержать, просили, умоляли, молились, но куда там, – решил, значит. Это как-то так... обидно что ли. Ну, в общем, как всегда", – поделилась переживаниями Лазарева.

Телеведущая сообщила интересную деталь: "Вовка – абсолютно бесконфликтный человек. Вот так бывает, да. Я таких редко видела в жизни. Хороший, веселый, очень добрый и порядочный. Забавно, что именно он взял к себе кота моей мамы после ее смерти. Какой-то несчастливый кот. И год. Владимир Дуда, все равно тебя люблю", – завершила публикацию опечаленная Татьяна.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на друзей Владимира Дуды, 11 января его увезли на реанимобиле в Новосибирскую областную клиническую больницу с диагнозом "инсульт". Врачи боролись за его жизнь несколько дней, передает EG.ru.

Владимир Дуда был известным новосибирским кавээнщиком и шоуменом. В 1997-1998 годах был капитаном команды КВН НГУ, которая трижды становилась чемпионом Высшей лиги, напоминает РИА ФАН. Играл в команде "Контора братьев Дивановых", входил в состав жюри КВН-Сибирь. Занимался организацией и проведением мероприятий. Владимир Дуда скончался в возрасте 56 лет.