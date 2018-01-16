Водонаева шокировала россиян тремя грудями

Модель и ведущая Алена Водонаева порадовала подписчиков своего Instagram. Она выложила сразу несколько фотографий.

На кадрах девушка в купальнике позирует на черном песке побережья Тихого океана на Бали. В комментариях к публикации Водонаева призналась, что была очарована цветом побережья: "Пляжи с черным песком на Бали завораживают. Я даже взяла с собой горсточку домой. Никогда раньше так не делала. Ниоткуда не привозила землю или песок. Осталось найти какой-нибудь волшебный стеклянный флакон для него и на туалетный столик 🔮 Смотрела тару в местных лавках, но все не то (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. Примечание редакции)".

Однако подписчики Водонаевой почти не обратили внимания на красоту южной природы. Взгляды поклонников модели были обращены на грудь девушки, которой явно было слишком тесно в купальнике. На удивление, далеко не всем подписчикам Водонаевой понравился ее откровенный наряд. "С грудью реальный перебор. На одной фотке такое ощущение, что там три груди...(((", "скромнее быть надо а не так все на показ", "Фу как ш*****а" – писали недовольные комментаторы.

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) Янв 16, 2018 at 3:22 PST

Большая часть подписчиков Алены, напротив, рассыпалась девушке в комплиментах. "Алена над телом вы конечно знатно в зале потрудились🙏🏽 Тело у вас огонь 😍", "Алена, не могу налюбоваться Вашими купальниками!!!! Про тело и говорить не стоит 😍😍😍", "Шикарная женщина. Дух захватывает!", "Алёна, фигура просто бомба😍💪🏼 Молодец, выглядите отлично 👍😊😍", "Какая ты красивая!!! Фигура бомба!!!! Все как надо! И муж классный, крутой!!! Вы такие крутые!!! Так здорово вместе смотритесь!!!", "Безумно красивый и сложный цвет купальника! Супер! Аленой просто тихо восхищаюсь", "😳Алена потрясающая! Красивая,умная,шикарная", – писали восхищенные поклонники модели.