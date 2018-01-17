Вдова подсела на иглу после смерти Марьянова

Вдова Дмитрия Марьянова Ксения Бик дала откровенное интервью. Женщина призналась, что у нее было желание лечь и умереть, а также она рассказала о тяге к постоянной жалости, исходящей от близких и общественности.

Уже прошло три месяца со дня скоропостижной смерти популярного актера Дмитрия Марьянова. У артиста остались жена Ксения Бик и дочь Анфиса. Вдова предпочитала не обсуждать с представителями СМИ, как ей жилось после смерти мужа, однако периодически в социальных сетях делилась с общественностью своими переживаниями.

Сейчас же Ксения решила нарушить молчание. Бик – по профессии психолог – проанализировала свое состояние. "Любимая фраза о том, что самое продуктивное на свете состояние – горе, как нельзя кстати отражает сложившуюся в моей жизни ситуацию. Ну куда больше? Депрессия, жалость к себе, несчастье подсаживают человека, чаще всего женщину, на своеобразную иглу. Вас без конца жалеют. Все и всегда, пока это не надоест, а людям только дай! И эта ржавчина способна сожрать тебя до основания. Нет сил, нет желания, нет времени. Хуже и вообразить сложно!" – цитирует вдову Дмитрия Марьянова StarHit.

Бик призналась, что в тот момент она переживала крайне негативные эмоции. "Самый бестолковый сценарий из всех возможных – лечь и умереть прямо на диване. И бог бы с ним, если ты одна! А если детишки?" – задала риторический вопрос Ксения.

У Бик подрастает дочь Анфиса, поэтому женщина решила действовать. "Я не придумала ничего лучше, чем через силу и без малейшего желания впервые устроиться на работу в Москве. Первый раз. Без связей и помощи", – подчеркнула Бик.

Теперь вдова Дмитрия Марьянова работает психологом в одном из агентств столицы. Кроме того, Ксения Бик выступает экспертом в благотворительном проекте "Разреши себе", где его участницы делятся историями о счастье. Их главная миссия – вдохновить женщин на изменения в собственной судьбе.

Ксения заключила: "Появились ли у меня крылья? Могу ответить словами моей клиентки, которая в 17 лет, построив успешную модельную карьеру, оказалась в инвалидном кресле после падения с лошади. Она сказала: "Зато теперь меня будут носить на руках!"