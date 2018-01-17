Сын Рудковской придумал имя для сестры

Яна Рудковская опубликовала видео, на котором ее сын Александр заявил, что мечтает о сестренке и даже придумал ей имя. Ролик вызвал фурор среди поклонников продюсера.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Яна Рудковская не только публикует фотографии, на которых запечатлена в шикарных нарядах, и снимки своих роскошных завтраков. Много места занимают кадры и видео с маленьким сыном Александром, которого ласково зовут Гномом Гномычем. У мальчика есть собственный аккаунт, он регулярно снимается в фотосессиях. Так что ребенок популярен не меньше родителей, продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко.

Недавно Яна выложила новый ролик, который произвел фурор среди поклонников. В нем Александр высказался о сестре. "А когда у тебя родится ребенок? Девочка. Маша", – спросил малыш, дав понять матери, что мечтает о сестренке. Видео умилило многочисленных подписчиков Рудковской.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) Янв 15, 2018 at 9:00 PST

"Очень часто малыши просят или братика или сестренку! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "😁 вот так удивил маму))))", "Сладкии, дайте ему девочку 😍", "Надо рожать Машеньку!😁😁😁", "Сын, сказал надо-значит пора🙋, не часто дети хотят братьев или сестер, чтоб игрушки не делить😎, а тут не какого эгоизма, надо сестру этому замечательному парню👆", "Главное, что меньший созрел для сестрички (братика)!!! Поэтому ловите момент и будет Вам помощник))", "Да, девочку не помешало бы! А то, столько сыночков!", "Яна, когда у тебя родится ребенок?! Все ждем девочку!!!!!!!!!!!!", "Девочку! И поскорее! А то у мамы столько красивых сумочек и платьишек ждут своего часа 👌😁" – прокомментировали ролик пользователи Сети.

Напомним, от миллиардера Виктора Батурина у Яны Рудковской два сына – Андрей и Николай, причем первый является приемным. Матерью Андрея является вторая жена Батурина Юлия Салтовец. В январе 2013 года Рудковская родила сына Александра от фигуриста Евгения Плющенко.