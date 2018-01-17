Остроумова о возвращении бывшего мужа: Обошлось без драки

Актриса простила благоверного после тяжелого развода. Однако далось ей это решение тяжело.

Брак с Валентином Гафтом для Ольги Остроумовой стал третьим. До этого она была замужем за сокурсником по ВГИКу Борисом Аннабердыевым, ставшим впоследствии режиссером-кинодокументалистом "Туркменфильма". После вузовского распределения ей не захотелось ехать в глушь за любимым, а вскоре оба осознали, что в разлуке даже не скучают друг по другу.

Потом актриса стала женой театрального режиссера Михаила Левитина (ныне худрук театра "Эрмитаж"), которому родила сына и дочь. Писали, что Левитин позвал ее с собой в Ленинград, а она, забыв о муже, не обращая внимания на то, что и сам режиссер женат, согласилась.

Муж оказался порядочным ловеласом. Остроумовой сообщали о связях супруга, а однажды даже прислали пару записок с оскорблениями, перепачканных экскрементами. Терпела все это она 23 года, а потом решилась на расставание. "Я тяжело переживала наш с Левитиным развод, но все прошло. И потом, он же все-таки отец моих детей", – отметила актриса.

Остроумова долго таила обиду на второго супруга, но время, как известно, лечит. "Несколько лет назад в Новый год я пригласила к нам моего бывшего мужа Михаила Левитина с женой и дочкой. Знаете, мы все меняемся со временем, на многие вещи начинаем смотреть иначе", – объяснила свое решение Ольга.

"Впервые за долгие годы за одним столом собрались мы с Валентином Иосифовичем, сын Миша со своей женой Лией и двумя моими внучками (Полина и Фаина. – Прим. ред.), дочь Оля с сыном Захаркой и Левитин со своей семьей. И дракой не закончилось. Наоборот, все остались очень довольны. Да и давно пора нам всем друг друга простить", – цитирует актрису журнал "7 Дней".