Российская актриса о Ефремове: Нас сразила любовь

Бывшая жена Никиты Ефремова, актриса Яна Гладких рассказала о встрече с актером и объяснила, почему развелась с ним. По признанию артистки, для нее это была любовь с первого взгляда.

Никита Ефремов и Яна Гладких учились в одном институте. "Не знаю, как для него, но для меня это точно была любовь с первого взгляда, притом что я совсем не влюбчивая. Я обращаю внимание на талант, но в смысле отношений довольно сдержанна. Нас с Никитой сразила любовь – прямо как кирпич на голову", – призналась Гладких. Они были вместе четыре года, включая официальный брак.

Влюбленные расписались в живописной деревне в Грузии, однако вскоре расстались. "Мы с Никитой оба – довольно страстные натуры, чрезвычайно эмоциональные. Как два химических элемента, которые вместе образуют взрыв. Поэтому мы разошлись. Возможно, если бы мы встретились в более позднем возрасте, все протекало бы не так бурно. Где-то мне не хватило терпения, я сгоряча принимала решения… Но, анализируя, я ни о чем не жалею. На каком-то этапе мы нуждались друг в друге и были вместе", – заключила актриса.

Интересно, что после развода Ефремов и Гладких сумели сохранить теплые отношения. "Мы с Никитой не перестали дружить и относиться друг к другу с большой нежностью. Он бесконечно добрый, умный человек. У меня нет сомнений: если со мной что-то произойдет, он обязательно придет на помощь. И я также всегда готова его поддержать, он это знает. К слову, с парашютом мы вместе с Никитой прыгнули, когда уже были на этапе развода…" – отметила Яна.

Кстати, после развода Ефремов и Гладких сыграли влюбленных в сериале "Отличница". "Мы с ним понимаем друг друга с полуслова, у нас отлично налажена коммуникация, поэтому вместе играть в том же сериале "Отличница" влюбленных нам было не трудно. Понимаете, есть связи, которые неразрывны, вне зависимости, вместе эти люди или нет", – цитирует Яну Гладких Woman Hit.