Трагические подробности смерти известной актрисы

В больнице Нового Южного Уэльса в Австралии умерла 29-летняя актриса Джессика Фалкхольт, которую вся страна знала по роли Хоуп Моррисон в телесериале "Домой и в путь". Обстоятельства ухода из жизни молодой женщины по истине трагичны.

Еще 26 декабря Джессика Фалкхольт вместе с родителями и младшей сестрой попала в жуткую аварию. Автомобиль, в котором ехал семья, протаранил нарушитель-рецидивист на джипе. Сестер успели вытащить из покореженной машины до того, как она загорелась.

Отец и мать актрисы погибли на месте. Погиб и водитель джипа. Сестер доставили в больницу. 21-летняя Аннабель скончалась не приходя в сознание спустя три дня, передает Life.ru. Джессика была подключена к системе жизнеобеспечения.

11 января родственники приняли решение отключить ее от аппаратов, поддерживающих жизнь. В этот же день состоялись похороны ее родителей и сестры. Сообщается, что на траурную церемонию собрались сотни людей. Спустя еще шесть дней актриса умерла.

"Этот день будет трудно стереть из нашей памяти. Их жизнь на этой земле бессмысленно и по неосторожности прервалась сразу после Рождества", – рассказал дядя актрисы. Он добавил, что всегда думал встретить старость вместе с сестрой, а теперь от нее и ее семьи осталась лишь память.

Джессика Фолкхолт снялась в 16 эпизодах телесериала "Домой и в путь" в ноябре 2016 года. Также она сыграла в американском фильме "Гармония", которому только предстоит выйти на больших экранах, и в криминальной ленте Bite Club.

